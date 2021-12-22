用電鑽破壞鎖闖「士林法官宿舍」　囂張竊賊偷信用卡亂刷

▲士林法官宿舍遭竊 。（圖／翻攝自Google Maps）

記者黃宥寧／台北報導

真的是超大膽！位在台北市士林區重慶北路四段上的法官職務宿舍驚傳遭竊，21日1名法官發現家門鎖打不開，於是請鎖匠前來查看，沒想到鎖匠竟表示門遭電鑽破壞了。無獨有偶，另名女法官同日下午發現信用卡疑遭盜刷記錄，晚間10時許，忙完公事返回宿舍2樓，赫然發現後門玻璃破了信用卡也遭偷走。轄區警方鑑識人員也赴宿舍採證，積極偵辦中。

太歲頭上動土！位在士林地方法院士林簡易庭旁的法官職務宿舍區，驚傳小偷闖入偷竊。據悉，21日下午4時許左右，1名女法官從手機發現信用卡有盜刷記錄，本來想說先擱著，豈料聽見有其他法官表示，晚間7、8時左右返回宿舍發現門鎖打不開，請鎖匠前來開鎖，鎖匠竟回門疑有遭電鑽破壞，提醒大家注意，該名女法官此時才心驚該不會信用卡被盜刷跟這件事有關。

該名女法官一路忙到晚間10時許才返回她住的2樓宿舍，一打開門發現後窗玻璃遭擊破，屋內也有翻箱倒櫃情況，清查家中物品後，發現筆記型電腦及信用卡不翼而飛，更確定家中應該是遭小偷入侵了。

晚間11時許，女法官也前往派出所向警方反應宿舍遭竊跡象，同時她也告知警方要先調閱發卡銀行遭盜刷帳目，好釐清盜刷地點及金額。警方不敢輕忽，晚間也派鑑識小組前往採集。

由於，士林地方法院簡易庭是位在重慶北路四段上，5層樓華廈宿舍與法院僅有一牆之隔，如今傳出宿舍遭竊，不僅令住宿法官感到人身安全憂心以外，也擔心該名大膽竊賊如此大搖大擺闖入法官宿舍，更以電鑽破壞門鎖，不知道會不會再出現。目前僅有1名法官遭竊，損失多少還不清楚，警方也將調閱宿舍監視器，積極清查不明人士身影，全案將朝《刑法》321條涉犯竊盜罪而有攜帶凶器罪偵辦。