妳有流浪命！男佯稱可「灌輸正能量」　強逼女同事脫光硬上

▲黃姓男子對女同事聲稱她有「流浪命」，可以幫她改運，如若不改將有可能生病，以藉此對其性侵得逞。（圖／示意圖，與本案無關／免費圖庫Pixabay）



記者林冠吟／台北報導

台北一名黃姓男子今年1月間，邀約女同事一起用餐，席中他向女同事佯稱「妳有流浪命」、「氣場不好，會和男友有問題」等語，並藉口可以幫女同事解決，要女同事脫光衣服，好幫她灌輸正能量、淨化氣場，藉此對女同事性侵得逞。士林地院審理後，依強制性交罪，判處黃男有期徒刑3年10月，全案仍可上訴。

黃姓男子今年1月，和女同事共進晚餐時，向女同事佯稱「妳有流浪命」，可能會因此招災、和男友不合，並聲稱自己曾幫很多同事處理過，同事事後也都相當順遂，邀約女同事和他一起回住家「處理」。

女同事跟著黃男一同回到黃男的住處後，黃男先是對著桌上一個裝有紙娃娃的紅包袋跪拜，並對女同事指出解決方法只有一個，就是要將他身上的正能量灌輸到女同事的身上，主因為女同事和其男友曾發生過關係，因而導致氣場雜亂骯髒，要幫她淨化氣場，藉此要求女同事褪去全身的衣物。

女同事一聽馬上拒絕黃男，但黃男卻開始向她裝神弄鬼，表示如果反悔的話，會生一場大病，被女同事再度拒絕，黃男見狀馬上跪在紙娃娃前，假意溝通聆聽後，對女同事改口表示「有折衷辦法」，要求女同事脫掉內衣褲就好，外面的連身裙可以不用脫掉，好對她「作法」，熟料，女同事再度拒絕黃男；黃男便開始對女同事出言恐嚇，如若不從可能會生大病、出車禍等語，但仍被女同事拒絕並堅決要離開黃男的住處，黃男眼見計謀三番兩次都未得逞，竟將女同事直接強壓在床上，對其性侵得逞。事後，黃男還特意交代女同事，不能將他去除厄運的方法告訴別人。

而整起事件會曝光，還是因為女同事不堪受辱，向朋友訴苦，在朋友的勸慰下決定報警提告。庭審時，女同事也向法官表示，經過這次事件後，她已無法再和人社交。

士林地院審理後，審酌黃男為滿足一己慾望，利用女同事的信任將人拐到住處，且在女同事明確拒絕後仍對其性侵得逞，造成女同事身心受創，而黃男犯後至今始終否認犯罪，更未取得女同事的諒解，衡量其事後已被公司開除，現已打零工維生等，依強制性交罪，判處黃男有期徒刑3年10月，全案仍可上訴。