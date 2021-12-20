17歲女會網友竟在車上遭性侵　她「忍一下就過去」聽這句話淚崩

▲宜蘭黃姓男子，邀網路認識17歲少女歡聚卻性侵得逞，被判4年徒刑。（圖／達志示意圖）

記者游芳男／宜蘭報導

一名17歲少女網路認識黃姓男子，2年前獲邀從台北到宜蘭一家KTV與黃男友人歡聚，期間少女與黃男外出購物，黃男趁機將車停路邊並在副駕駛座性侵少女，2年後少女與老師談心時才說出遭辱之事。宜蘭地方法院審結，黃男身為成年人，故意對少年犯強制性交罪，且毫無悔意，依成年人故意對少年犯強制性交罪，判黃男4年徒刑。

判決書指出，2019年8月5日，黃姓男子邀網路認識的17歲少女，由黃的友人載少女從台北到宜蘭，與黃友人在宜蘭一家KTV歡聚，期間黃男假藉外出購物，邀少女一同前往，後來黃男將車停在路邊，並在副駕駛座性侵少女得逞。

後來倆人再回到KTV，結束歡聚後，黃男要載少女回台北，但少女不願意，並要求黃男友人載她回台北，回程中，少女聽到有人聊到「一夜情」時突哭訴遭黃男性侵，當時「有說不要，但男生硬上」、「她只想著忍一下就過了」。

法官審酌，黃男為滿足其性慾，不顧少女人格健全發展及心靈感受，利用少女年幼對他人無防備之心理,，竞對少女為強制性交行為，其行為不僅造成告訴人精神上難以磨滅之傷害及陰影，少女並因此身心受創甚鉅，黃男犯罪情節及惡性甚鉅，所生危害非輕，應予嚴責，復考量被告犯後均飾詞否認以圖卸責，毫無悔意之態度，兼衡被告自陳國中畢業之智識程度、未婚、入監前從事土木工作之生活狀況，及其犯罪之手段等一切情狀，依成年人故意對少年犯強制性交罪，判黃男4年徒刑，可上訴。

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