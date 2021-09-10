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鮮乳補給營養「正能量字句」灌溉心靈！福樂一番鮮新包裝「有愛一句話＋留白對話框」溫暖傳情凝聚心關係

▲▼福樂一番鮮,鮮乳,iTQi,包裝,正能量,文字,佳格。（圖／記者周宸亘攝，後製）

▲福樂一番鮮化身最暖心的鮮乳，9月推出的新包裝瓶身上印有正能量文字，希望為民眾加油打氣。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

為了生計忙碌焦頭爛額的時候、照顧孩子和家庭身心俱疲的時候、感情不順失去自信的時候、獨自一人離鄉背井感覺好孤獨的時候，偶然看見了一句溫暖的話，彷彿像是被讀心一樣，瞬間感覺自己受到撫慰，那句充滿正能量的話鼓舞了沮喪的心，讓人重新得到力量又能再次前行，心中暖暖的好感動。你也曾有過這樣的時刻嗎？而你想到的窩心話又是哪一句呢？始終以優質鮮乳為眾人補充營養的「福樂一番鮮」，今年9月不只要持續成為民眾的活力來源，更推出暖心新包裝，鮮奶盒上印有「愛的短語」，可愛字體搭配人物插畫，共4款新包裝，讓人看了除了忍不住會心一笑，更想把簡單卻飽含溫度的話語送給身邊需要的人。

▲▼福樂一番鮮,鮮乳,iTQi,包裝,正能量,文字,佳格。（圖／記者周宸亘攝，後製）

▲福樂一番鮮新包裝上傳遞鼓勵人心的字體，是由知名Youtuber「壹加壹」以獨創粒線體設計。

今年每個台灣人都深受居家生活影響，加上天災不斷導致缺水、缺電又淹水，生活比起以往變得艱困，宛如低氣壓籠罩著眾人，台灣人有多悶，福樂一番鮮看見了！今年9月特別推出鮮奶新包裝，發想出「當愛無距，則心也無懼」、「愛的溫度，讓心更堅固」、「有愛，就能把心打開」、「人在遠方，但愛在身旁」，共4句鼓勵人心的話，並邀請到知名生活類YouTuber「壹加壹」以獨創「粒線體」手寫字為4句話帶來更暖的溫度，向民眾傳遞如同鮮奶一般純粹而美好的能量。告訴大家只要心中有「愛」就蘊藏無限可能，能驅逐無法常常見到親友戀人產生的孤單感，每當愛的力量湧現，就能從「心」出發振作起來面對一切難關；有時會因外在紛擾煩心，不小心忘了要將愛意表達給身旁最親近的人，福樂一番鮮新包裝上的短語提醒你記起，曾從家人、伴侶和朋友身上獲得「愛的溫度」，消滅了你對未知的恐懼，讓你知道有人始終守護著你、心才能更加堅定。

▲▼福樂一番鮮,鮮乳,iTQi,包裝,正能量,文字,佳格。（圖／記者周宸亘攝，後製）

▲福樂一番鮮新包裝上4句鼓勵人心的話，向民眾傳遞如同鮮奶一般純粹而美好的能量。

也好想將那份愛的能量回應給你愛的人嗎？入手新包裝的福樂一番鮮，不僅能以滿滿營養補充身體健康，瓶身上另一面特地留白，讓人可以寫下留言，用一句關心、鼓勵的話表達愛意給身邊的人。像是家人為了照顧一家子必須出門工作、接觸人群，早出晚歸四處奔波，忙碌的生活帶來壓力和疲累；但當他打開冰箱拿出福樂一番鮮要喝時，不經意看見你寫給他的一句「寶貝，今天辛苦了！」那種被理解、知道自己的辛苦有人懂得體諒的感覺，讓人喝下的不僅是營養健康的新鮮牛奶，還宛如被溫暖的愛意灌溉了，讓心重新吸收養分，足以面對各種挑戰。

又或是室友閨蜜最近失戀，變得垂頭喪氣、食慾低落，好喝美味的福樂一番鮮簡單一杯即可迅速為她補給身體所需營養，寫下「你還有我們，週末出門散心吧！」畫上愛心符號，直率傳達感情，做室友最強的靠山，撐住她難受的心，讓她明白好友們都會一起在低谷裡陪伴著她。福樂一番鮮新包裝以可愛插畫、溫馨短語和留言巧思，讓大家簡單就能為所愛之人寫一封情書，「以愛為鮮」即時傳送心意，人們得以「因愛凝聚」。

▲▼福樂一番鮮,鮮乳,iTQi,包裝,正能量,文字,佳格。（圖／記者周宸亘攝，後製）

▲瓶身上留白的對話框，讓不敢說出口的關愛有了抒發的空間，民眾可以大方寫下真心話。

大家害羞說不出口的話，一番鮮的包裝能幫忙傳達，因此包裝瓶一出立刻獲得不少KOL和民眾的熱烈響應。福樂一番鮮推廣「以愛為鮮」的品牌精神，在以愛關懷社會的同時，也始終堅持鮮乳高品質，從牧場到餐桌層層把關，堅持100件安心小事。根據品牌資料指出，福樂一番鮮特極鮮乳榮獲國際級SQF食品品質標章及iTQi風味絕佳獎，是市售唯一獲得國際品質與美味雙認證的鮮乳，也讓不少網友被問到最愛的鮮奶時，敢大聲喊出「（牛奶）只喝福樂一番鮮！」、「福樂唯一解」、「濃郁好喝」。

▲▼福樂一番鮮,鮮乳,iTQi,包裝,正能量,文字,佳格。（圖／記者周宸亘攝，後製）

▲福樂一番鮮堅持提供能讓消費者安心享用的高品質美味鮮奶，也想以品牌正向力量陪伴民眾度過艱困時刻。

現代人愈來愈注重養生，知道要喝鮮乳讓身體補充營養，而心理層面的照顧同樣重要，福樂一番鮮特極鮮乳向民眾輸出世界級的品質與美味，更透過全新的正向能量限定包裝，傳遞最暖心的字句到消費者的心上；天天喝鮮奶搭配一句正能量字句、一串真心話，讓自己跟身邊的人身心靈都重獲能量，展現「愛鮮」樣貌面對每一天就從此刻開始。

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