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「台灣疫情早結束」　全世界呢？醫回3字

記者陳俊宏／綜合報導

衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男表示，「你如果只看台灣，疫情早就結束了，這其實是最好的劇本，也就是，不管外面風雨多大，我們可以在這裡維持一座溫暖小屋。」他提到，這次全球疫情能不能在2、3年內結束，只能說「不知道」！

沈政男25日在臉書說，疫情預測叫「modelling」，做模型必須寫出數學公式，輸入病毒R0、潛伏期、非疫苗防護、疫情覆蓋率與保護力、疾病嚴重度等等參數，才能跑出一個時間與案例數目的曲線。

沈政男指出，至於看了一些疫情數據，用常識推想，那頂多是亂猜；歐美好多流病團隊一年多來都在做modelling，有時候準確，更多時候是槓龜，因為這是全新的疫情。

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沈政男表示，台灣也有傳染病數學模式專家，但極少，他們的可信度也沒有經過考驗，更沒有這方面的博士學程，「真的不要不服氣，哥是業餘modeller，因為蜀中無大將嘛！」

▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

沈政男寫道，當然數學模型也不是全部，有時直覺也是很重要，尤其學者對防疫的心理與社會層面不夠熟悉，很容易輸入扭曲的參數，而得出失準的結果；但不管是數學模式或直覺亂猜，現在要預測新冠疫情何時結束，或者流感化，就是三個字「不可能」。

沈政男說，「哥一直在講，為什麼是人類終結新冠，不是新冠終結人類？你們就是那麼自戀嘛，以為人類終究會戰勝病毒，這世界就是為了你們而存在。就是這樣的思維，才會認定，喔，疫苗研發出來，大家打一打，疫情就結束了。」

沈政男指出，事實證明病毒沒有那麼好對付，每一隻變種都有一個生命週期，你如果都不管，幾個月就會走完自然流程，因為大家都感染了，而這其實就是一種群體免疫的概念，這樣的想法實已落伍，因為Omicron已經證明給你看，再感染與突破性感染比例非常高。

「即使Omicron在幾個月後滾蛋了，誰敢說不會有下一隻變種？」沈政男認為，如何知道下一隻變種一定毒性繼續降低，越來越像流感，終至導向endemic地區流行化？不一定嘛！也可能突變出疫苗突破率百分百、傳染力更強的變種，不是嗎？

▼沈政男認為，台灣疫情早結束。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼防疫,人潮,口罩,街頭,鬧區,下班人潮。（圖／記者周宸亘攝）

沈政男提到，總之放諸人類歷史，每一次大流行至少都延續幾年，雖然科學進步了，須知病毒在你用物理與化學方法圍堵之下，也快速演化了，這一次疫情能不能在2、3年內結束，只能說「不知道」！

沈政男表示，當然你可以亂猜，就好像比爾蓋茲今天也說明年疫情會結束，「但哥可以跟你說，全世界最厲害的modeller一年來已經錯了好多次了。」

沈政男指出，事實上，「你如果只看台灣，疫情早就結束了，這其實是最好的劇本，也就是，不管外面風雨多大，我們可以在這裡維持一座溫暖小屋，大家謹慎小心，但日子大致過得順心，就這樣一天又一天，等待外頭的風雨過去，再完全回歸原來的生活。」

沈政男說，不管世界疫情何時結束，台灣就是要維持清零，讓疫情局部結束，「哥寫這幾個月疫情，都在講這件事。」

衛福部長陳時中25日細數兩年來防疫經過，歷程中充滿轉折，以去年的疫情來說是「有驚無險」；但今年遭遇很多事件、很多緊張時刻，也帶來傷害，可說是「驚濤駭浪」，即便到現在正想喘口氣時，就來了Omicron；至於明年疫情趨勢，春節以後比較明朗，期待能「否極泰來」。

►本文獲得沈政男醫師授權。

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