賊偷200萬骨董卻不識貨！跳蚤市場賣2500　失主一聽心碎滿地

▲骨董商損失200萬。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市三重區一名男子回家時發現屋內雜亂，還看到一名陌生人！男子趕緊把門反鎖並報案，男子驚惶跳窗逃，後來警方循線逮到男子以及2名同夥，調查發現3人一共得手上千件骨董，在跳蚤市場便宜變賣賺了2500元。警詢後依竊盜罪嫌將3嫌移送法辦。

▲警方循線逮捕竊嫌。（圖／記者陳雕文翻攝）

原來，平時在跳蚤市場賣東西的37歲陳姓男子，本月初跟老婆吵架憤而離家，聽48歲林姓同業說，「之前有去一個地方偷骨董，那邊好像沒人住」，陳男就跑去三重區仁化街158巷一處民宅內睡覺，每天離開前順手偷走一些骨董（包括戈壁石、懷舊CD等藝術品）。

陳男把贓物存放在48歲林姓、44歲周姓同業的家，還會賣部分骨董給林、周，並載去北市萬華擺攤銷贓，但因3人不識貨，只賣出懷舊CD得手2500元。

▲警方循線逮補48歲林姓男子，無意間拍下「男友視野」的照片。（圖／記者陳雕文翻攝）

陳男在該房住了約2星期，已經把自己當作房子的主人，並偷走上千件骨董。直到本月15日，從深圳返台的53歲黃姓屋主，當時已隔離完7天，準備回家再居家隔離7天，沒想到進屋發現一片狼藉，還看到了陳男，黃姓屋主不動聲色轉身走出門外並反鎖、報案，陳男擔心被抓，急忙開窗逃跑。

警方循線於21日上午10點多在北市大安區逮捕陳男，釐清銷贓管道持續擴大查緝，於22日上午8點多在北市中山區查獲林男，另於24日晚間8點多，在新北市三重區五華街一處地下停車場緝獲周男，並查扣贓物，全案依法移送新北地檢偵辦。