中研院結案！擴大匡列483人檢驗全陰性「110密切接觸者解隔」

記者洪巧藍／台北報導

中研院基因體研究中心12/9爆發P3實驗室研究助理確診，匡列相關接觸者483人，其中110人密切接觸列居家隔離。中央流行疫情指揮中心今（25）日公布解檢疫期滿前採檢結果，都是陰性，也因此，中研院案可宣告結案。

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

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該本土確定病例(案16816)為本國籍20多歲女性，曾任中央研究院基因體研究中心實驗室研究人員，近期無出入境紀錄，已接種2劑莫德納疫苗。個案於11月中旬工作過程曾接觸過病原，當下並無症狀；11月26日開始出現輕微咳嗽，12月4日咳嗽加劇，12月8日出現嗅、味覺異常，就醫採檢後確診，初步研判感染Delta變異株，屬於研究室的病毒，調查交互感染風險。

至於接觸者匡列及採檢情形，發言人莊人祥表示，密切接觸需居家隔離110人、自主健康管理36人、自我健康監測36人。本事件總計匡列483人，採檢結果全都是陰性，到12/24為止無新增接觸者通報，予以結案。

▲案16816接觸者採檢情形。（圖／指揮中心提供）

指揮中心昨也公布生物安全專家調查小組會議結果，初步瞭解實驗室感染可能原因，做出四點結論，並依傳染病防治法第34條及第69條規定，對中研院進行裁處，從重處以最高罰鍰新臺幣十五萬元。

一、ABSL-3實驗室人員進行實驗操作時，未依規定穿著C級防護裝備(包括連身型防護衣、N95口罩、雙層手套、護目鏡及鞋套等)；並且在穿脫個人防護裝備(Personal Protective Equipment, PPE)以及使用生物安全櫃(Biosafety cabinet, BSC)方面，皆未遵守該實驗室訂定之標準作業程序(Standard Operating Procedures, SOP)。

二、生物安全會未依「感染性生物材料管理辦法」規定，每年落實對實驗室辦理內部稽核；亦未追蹤ABSL-3實驗室之新進人員相關訓練考核完成情形。

三、實驗室人員需再加強教育訓練，並落實訓練後考核機制，以及辦理個人防護裝備之實體演練，確認人員對於個人防護裝備穿脫的認知程度。

四、另有部分調查細節尚待釐清，將請中研院再提供該實驗室人員進出實驗室之電子紀錄、監控影帶以及工作紀錄等，予調查小組確認。

▲中研院清消。（圖／記者許靖騏攝）