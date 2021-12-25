　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中研院結案！擴大匡列483人檢驗全陰性「110密切接觸者解隔」

記者洪巧藍／台北報導

中研院基因體研究中心12/9爆發P3實驗室研究助理確診，匡列相關接觸者483人，其中110人密切接觸列居家隔離。中央流行疫情指揮中心今（25）日公布解檢疫期滿前採檢結果，都是陰性，也因此，中研院案可宣告結案。

▲▼指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

該本土確定病例(案16816)為本國籍20多歲女性，曾任中央研究院基因體研究中心實驗室研究人員，近期無出入境紀錄，已接種2劑莫德納疫苗。個案於11月中旬工作過程曾接觸過病原，當下並無症狀；11月26日開始出現輕微咳嗽，12月4日咳嗽加劇，12月8日出現嗅、味覺異常，就醫採檢後確診，初步研判感染Delta變異株，屬於研究室的病毒，調查交互感染風險。

至於接觸者匡列及採檢情形，發言人莊人祥表示，密切接觸需居家隔離110人、自主健康管理36人、自我健康監測36人。本事件總計匡列483人，採檢結果全都是陰性，到12/24為止無新增接觸者通報，予以結案。

▲▼案16816接觸者採檢情形。（圖／指揮中心提供）

▲案16816接觸者採檢情形。（圖／指揮中心提供）

指揮中心昨也公布生物安全專家調查小組會議結果，初步瞭解實驗室感染可能原因，做出四點結論，並依傳染病防治法第34條及第69條規定，對中研院進行裁處，從重處以最高罰鍰新臺幣十五萬元。

一、ABSL-3實驗室人員進行實驗操作時，未依規定穿著C級防護裝備(包括連身型防護衣、N95口罩、雙層手套、護目鏡及鞋套等)；並且在穿脫個人防護裝備(Personal Protective Equipment, PPE)以及使用生物安全櫃(Biosafety cabinet, BSC)方面，皆未遵守該實驗室訂定之標準作業程序(Standard Operating Procedures, SOP)。

二、生物安全會未依「感染性生物材料管理辦法」規定，每年落實對實驗室辦理內部稽核；亦未追蹤ABSL-3實驗室之新進人員相關訓練考核完成情形。

三、實驗室人員需再加強教育訓練，並落實訓練後考核機制，以及辦理個人防護裝備之實體演練，確認人員對於個人防護裝備穿脫的認知程度。

四、另有部分調查細節尚待釐清，將請中研院再提供該實驗室人員進出實驗室之電子紀錄、監控影帶以及工作紀錄等，予調查小組確認。

▲▼中研院清消。（圖／記者許靖騏攝）

▲中研院清消。（圖／記者許靖騏攝）

►國際牌IH電磁爐、麵包機打折了！

ET快訊
第3劑開打接種破萬！　最多人選「疫苗廠牌」曝
驚奇一幕！超完美結界「天空切一半」　10萬人狂讚：太美
《全明星》錢薇娟怒噴「有人不來練習」　網瘋猜是她！
超甜美！謝志偉曝光女兒慶生照　網暴動：岳父好
快訊／今境外「17人突破性感染」！　她打3劑BNT也中
快訊／中研院結案！擴大匡列483人檢驗全陰性
快訊／10多歲男「突破性感染」　27人列居家隔離
快訊／今增18例境外移入！　本土+0

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

創新高！第3劑「單日接種破萬 」　莫德納最多人選、高端也有226人

長榮「2機場飛上海航班」明起到2月暫停載客！浦東－桃園班次延誤

今境外「17人突破性感染」！她打3劑BNT也中鏢

中研院結案！擴大匡列483人檢驗全陰性「110密切接觸者解隔」

聖誕節台鐵列車又故障！環島莒光號「送電異常」延遲到站

今增18例境外！10多歲男入境採檢確診　「27人列居家隔離」

快訊／今增18例境外移入！本土+0

被月子中心價格嚇傻！他勸「台男不要亂結婚」　網噓爆

教長許下耶誕願望　盼每個孩子成為閃亮的自已

惹火太座！「他神曝床上1招」老婆秒慚愧：找到好老公　網狂面壁

李妍瑾曝14年前被彈頭約泡湯「強壓床亂摸」　怒嗆「出來對質」他道歉求原諒：我有小孩

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

老婆教育小孩！霸氣尪幫求情　話說出口秒被瞪...一起受罰XD

懂事女兒聽媽「剖肚生她」爆哭道歉　下秒尷尬問：妳下面為什麼有毛？

失業男闖超商大喊「我要搶劫！」　店員忙結帳...他排隊3分鐘求報警

「聲林3」李杰明《差不多先生》超炸　艾怡良變迷妹「邊看邊阿阿叫」

雲林比特犬衝出連咬老翁、郵差　主人阻止被牠拖著跑...兩度摔倒

瑪莎3惡少反告被打男大生傷害罪　宋媽媽怒：這種人可教化？

乘客高鐵上淚崩唸「救救爸爸吧」　車長+服務員跪地安撫！她笑了

7奴才樓梯下高舉手機鬼吼鬼叫　「柴柴軍團」傻眼：爸媽都瘋了？

創新高！第3劑「單日接種破萬 」　莫德納最多人選、高端也有226人

長榮「2機場飛上海航班」明起到2月暫停載客！浦東－桃園班次延誤

今境外「17人突破性感染」！她打3劑BNT也中鏢

中研院結案！擴大匡列483人檢驗全陰性「110密切接觸者解隔」

聖誕節台鐵列車又故障！環島莒光號「送電異常」延遲到站

今增18例境外！10多歲男入境採檢確診　「27人列居家隔離」

快訊／今增18例境外移入！本土+0

被月子中心價格嚇傻！他勸「台男不要亂結婚」　網噓爆

教長許下耶誕願望　盼每個孩子成為閃亮的自已

惹火太座！「他神曝床上1招」老婆秒慚愧：找到好老公　網狂面壁

烏日警守護平安夜　查獲1毒品通緝56人交通違規

隱藏版海線秘境！苗栗超夢幻過港隧道　有如走進神隱少女場景中

無邊際大陽台欣賞日落大草原！出發墾丁異國莊園享受短暫移居生活

政商樂園違建顏寬恒「毫無所悉」　林楚茵送他四個字：厚「顏」無恥

中市前新聞局長爆料違建　顏寬恒反擊：以前不查現在烏龍爆料

神啊，請許我一個崔雄！《那年，我們的夏天》崔宇植超犯規

台南好Young-「巨星耶誕演唱會」歌迷徹夜排隊　黃偉哲分送口罩關心好朋友

創新高！第3劑「單日接種破萬 」　莫德納最多人選、高端也有226人

長榮「2機場飛上海航班」明起到2月暫停載客！浦東－桃園班次延誤

投資詐騙成長1.7倍！基隆男網交乾妹妹　被誆「2百萬全飛了」

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

生活熱門新聞

蔡英文稱寒暑假太長！小學師怒揭3真相

女子高鐵暴哭　服務員跪地幫擦淚

爸聞到檀香味「聽1句話」夜奔醫院坐鎮！救下女兒一命

2022財運最旺「4生肖」！從年頭賺到年尾

12星座男「想娶你」的舉動！

默默蒐證忍6年「還有人敢娶李靚蕾嗎？」網列4點必娶

王品年終0.5個月　網驚：無良企業要跟風了

蕾宏之戰風向大反轉　陸網友「超瞎原因」求王力宏復出

李靚蕾舊衣穿4年「耳環戴16年」打臉拜金說

搶不到科克蘭鮮乳　好市多「新寵神秘上架」

蔡英文喊寒暑假不要太長！學生一片哀嚎

蔡英文籲寒暑假別太長　全年無休培育人才

「神秘光球」37秒飛越西港被拍到

年薪好低　他曝鬼島玩法超心酸

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

包小柏痛失22歲女兒！

聖誕老人到！今晚10:41通過台北

21歲男大生做太久　應召女報警處理

王力宏暫退演藝圈大轉行？　全資100%持股入主新事業

大量苦主湧現！這代iPhone電池續航糟　出門2小時剩50%

福原愛爆元旦宣布再婚！日媒酸「搶人老公扶正」被曝動向

女歌手聖誕節宣布懷孕了！

包小柏痛失愛女　大哥包偉銘沉痛發聲

最尷尬姓氏第一名　女生都害羞了

包小柏骨髓移植愛女1年宣告失敗！衍生更加嚴重結果

豆瓣台劇排行《華燈初上》排第6

包小柏22歲愛女「循環著痛苦」疑罹罕病逝！

背包中找到血腥獅頭　震撼畫面曝光

元旦10大新制一次看！4類人打2劑疫苗才可上工　

前奧運金牌中國名將評戴資穎

更多

最夯影音

更多
李妍瑾曝14年前被彈頭約泡湯「強壓床亂摸」　怒嗆「出來對質」他道歉求原諒：我有小孩

李妍瑾曝14年前被彈頭約泡湯「強壓床亂摸」　怒嗆「出來對質」他道歉求原諒：我有小孩
貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

老婆教育小孩！霸氣尪幫求情　話說出口秒被瞪...一起受罰XD

老婆教育小孩！霸氣尪幫求情　話說出口秒被瞪...一起受罰XD

懂事女兒聽媽「剖肚生她」爆哭道歉　下秒尷尬問：妳下面為什麼有毛？

懂事女兒聽媽「剖肚生她」爆哭道歉　下秒尷尬問：妳下面為什麼有毛？

失業男闖超商大喊「我要搶劫！」　店員忙結帳...他排隊3分鐘求報警

失業男闖超商大喊「我要搶劫！」　店員忙結帳...他排隊3分鐘求報警

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面