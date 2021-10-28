私校首例！台北城市科大宣布明年調薪4%

▲台北城市科大宣布跟進，明年調高薪資4%。（圖／城市科大提供）

記者許敏溶／台北報導

行政院長蘇貞昌今（28日）宣布，明年軍公教人員調薪4%，調薪幅度寫下25年來軍公教最高，台北城市科技大學今天也領先全國各私立大學，宣布配合行政院加薪腳步，明年起跟著國立大學調高薪資4%，成為私大第一所明年調薪4%的學校。

城市科大校長馮美瑜指出，近年辦學績效有目共睹，經濟部智慧財產局公布「2020年專利百大排行」，城市科大高居專利申請排行第10名，也是全國唯一榮登前10大的大學，且校方致力發展辦學特色，積極推動產學合作，培育學生國際移動力，辦學成效獲得肯定，連續3年（108到110年）榮獲教育部獎補助款金額總計近2億元，名列台北市私立科大第1名。

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▲台北城市科大校長馮美瑜宣布跟進行政院，明年調高薪資4%。（圖／城市科大提供）

馮美瑜進一步指出，師生的表現也同樣受到各界矚目，像是休閒系教授曾秀鳳任2020東奧高爾夫國家教練，指導國手創台灣奧運史首面高爾夫獎牌，妝管系學生與超過30國的菁英線上爭霸，贏得「IBI Awards國際美妝大賞」彩妝與髮型冠軍，烘焙學程學生榮獲「法國米爾國際美食挑戰賽」最佳點心特別獎。

馮美瑜強調，城市科大將稟持作育英才的初心，以提升學生優質的學習環境為努力目標，帶給國家持續進步的軟實力。

▲台北城市科大宣布跟進行政院，明年調高薪資4%。（圖／城市科大提供）