到藍皮解憂號實習！　城市科大攜手雄獅開觀光課程

▲城市科大校長馮美瑜（右）與雄獅集團總經理黃信川（左）簽訂產學合作。（圖／城市科大提供）

生活中心／台北報導

台北城市科技大學攜手台灣旅遊龍頭雄獅集團創立「雄獅菁英人才培育學院」，未來將由業師授課，修課學生也能優先至該集團實習，提早具備觀光產業所需學識與技能。

城市科大校長馮美瑜說，「雄獅菁英人才培育學院」從這個學期開始正式啟動，會為觀光事業系、餐飲事業系、旅館學程等系推出共同選修課程，邀請集團業師授課，修業期滿將提供專屬認證學分，學生未來將能學習台灣特有的鐵道觀光遊程規劃，進入「藍皮解憂號」實習，學習隨車導覽或進入鳴日號列車，進行國宴餐點推廣研發，與列車餐點內外場服務等，導入貼近企業界的專業課程，讓學生能夠做中學，一畢業即成能為企業所用菁英。

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雄獅集團總經理黃信川表示，與城市科大合作後，會讓學生參與「藍皮解憂號」列車地區性研究計畫，包含探索區域車站特色介紹、研發伴手禮、特色餐盒及餐點、各式主題展演活動等規畫，或是辦理全國廚藝競賽，從中挑選國宴菜單，入選菜單將能在鳴日號列車上，讓客人品嘗享用。

城市科大觀光系大二生劉家棟目前已通過國家領隊、導遊證照。他說，參與雄獅集團的培育計畫，能學到課堂上學不到的專業知識，貼身跟著業師學習，他期待未來能有機會進入到雄獅實習與就業；旅館學程大二學生王暐婷表示，雄獅集團既知名又多元，她相信透過產學合作能拓展視野，未來成為旅館達人。