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社會 社會焦點 保障人權

遛鳥俠尾隨尻射美腿妹　還拍下噴精過程！辯「性成癮」遭打臉

▲▼8個瘦腿小習慣。（圖／Pexels）

▲陳男在商店公然脫褲自慰，並射精在小方腿上。（示意圖，與本案無關／Pexels）

記者崔子柔／綜合報導

高雄一名26歲陳姓男子日前在某商店內看見熱褲辣妹小方（化名），竟當眾脫褲打手槍，射精在小方腿上，甚至拿出手機拍攝過程，事後辯稱自己「性成癮」發作，無法控制行為，不過法官勘驗陳男就醫紀錄，認定他不是性成癮患者，依累犯公然猥褻罪判處陳男有期徒刑4月，可易科罰金每日1千元台幣。

根據判決書內容，陳男去年（2020年）就因妨害風化案件遭判有期徒刑3個月，沒想到不知悔改，他今年4月23日下午在某商店看見小方，竟直接拉開長褲拉鍊，將生殖器露出並對著小方打手槍。

陳男最後射精在小方右腿上，甚至還拿出手機將過程拍下，隨後拿出抹布擦拭留在地上的精液，並向小方道歉。

陳男到案後辯稱自己有強迫症，當時性成癮發作，無法控制行為，雖然公開露出生殖器，但過程中因為怕被他人發現，多次暫停自慰並躲在貨物架間，直到射精才靠近小方。

法官勘驗陳男就醫證明，發現其病例為焦慮症、強迫症，並非他所說的性成癮，且從商家監視器畫面可見，陳男在過程中可不斷觀察周遭情況，並無受到精神疾病影響，因此不採信其證詞，依累犯公然猥褻罪判處陳男有期徒刑4月，可易科罰金12萬元台幣。

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