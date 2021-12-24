金黃臘梅初開晶瑩剔透　武陵農場聞梅香正盛開

▲武陵農場蠟梅開。（圖／民眾提供）



記者哈勇嘎奧／台中報導

「雪霽天晴朗，臘梅處處香」，在台灣很少有踏雪機會，但在武陵農場就能聞到「臘梅」處處香，茶莊旁的臘梅園是台灣少數成林且集中的臘梅林，約達40餘棵，隨著冬天節氣更迭，花苞已逐漸萌發行程黃色，帶有臘質且半透明花瓣，非常晶瑩剔透，尤其在清晨朝露滋潤下，初綻臘梅花閃閃發光非常特別美麗。

目前有5成綻放，此外每當晨昏遊客於武陵農場億年橋與茶莊之間，總會不經意聞到、感受一股到「暗香浮動」的飄香，甚至有種濃郁「香氣襲人」的驚喜，聞香而至，雖無法在武陵踏雪，確有聞香「尋梅」的樂趣，每每尋到台灣稀有少見成林臘梅的廬山真面目，都讓遊客驚喜萬分，不需此行。至於觀賞用的梅花，有紅、有白、有粉紅，重瓣、單瓣等，品種繁多，後續也將接力臘梅盛開，芬香滿園，而武陵楓紅可持續到12月中旬。

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▲▼武陵農場蠟梅開，吸引民眾前往賞花遊憩。（圖／民眾提供）

武陵農場副場長胡發韜表示，很多人認為「臘梅是一種梅花」，這是不準確的，臘梅為樟目、蠟梅科，花色蠟黃，梅花為薔薇目、薔薇科，兩者的樹形、葉片、花苞樣態及香味也完全不一樣，臘梅香味非常濃郁襲人而梅花則是屬於較為淡雅芬芳，另外兩者花期亦有不同，臘梅先綻放，梅花後繼開放。