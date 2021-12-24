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月付1萬5住娘家「女婿處境超慘」　豬隊友逼吞下！他怒逃回家

做家事,洗碗盤,清潔劑,洗碗精,細菌滋生。（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名人夫因無力買房，太太又堅持不住婆家也不願租房，於是小倆口月給1萬5住進娘家，怎知竟是地獄的開始，他不僅看盡丈母娘和大嫂的臉色，收菜洗碗也全變他的工作，甚至想回婆家還會被阻攔；最慘的是，豬隊友反過來罵他愛計較，更要求他處處讓步。

網友在「匿名公社」提到，在老婆的堅持下，他們婚後回娘家住，起初父母很反對，但他覺得現在社會風氣開放，沒什麼差別，怎料竟是惡夢的開始，「娘家是在比較鄉下的傳統兩層透天，家裡還有她大哥一家子，剛住進去時都相安無事，鄰居也很羨慕丈母娘能跟女兒女婿同住，但慢慢的問題就出來了。」

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平時是丈母娘煮飯，對於每天回到家都有飯菜吃，他覺得很幸福，所以有好幾次飯後，他會主動幫忙收菜和洗碗，結果到後來竟變成他的工作，「有時加班比較晚，跟丈母娘說我晚上不會回家吃飯，回到家卻被要求把桌子收好、連碗筷都我洗，甚至加班到半夜，他們仍會貼心留下東西給我處理，太太想幫忙還會被阻止。」

不僅如此，夫妻倆明明每個月會給丈母娘1萬5000元家用，結果他不只一次聽到，對方跟鄰居自誇，他們家很大肚，都給女婿住免錢的，後來大嫂也慢慢給他臉色看，「有時買飲料或點心回家，她都會臭臉的說冰箱位置都被佔走了，跟太太抱怨，她反倒覺得是我不懂事，沒買全家人的份，但我住了快半年，從沒吃過大嫂的任何零食，她常買布丁飲料蛋糕的，也沒分過我啊，但太太卻罵我太計較。」

▲情侶吵架,分手,感情,做錯事。（圖／達志／示意圖）

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志／示意圖）

他無奈表示，假日只要睡晚一點，丈母娘就會上來罵人，「不是酸太好命，就是罵我太懶；可是我太太一路睡到中午也沒人管啊？我有時想回我媽家也不行，丈母娘還會先檢查我的東西，好像怕我把她們家的東西帶回去一樣，好不容易回去，還會被要求不要待太久，吃個飯太太也會奪命連環扣，搞到我壓力很大我媽為難。」

雖然，原po有跟太太吐露心聲，更直言丈母娘跟大嫂處處給他臉色看；沒想到，隊友竟回，「這就是女性幾百年所受的待遇，女生都能忍了，男生不能忍根本就是父權主義作祟。」

直到前天，兩人吵得不可開交，隔天一早他立刻收拾行李，下班直接回到婆家住，也忍不住反問「妳們女生可以一不爽就回娘家，我不行嗎？」

對此，網友們紛紛回應，「我不會讓這事發生」、「被這家人這麼看不起，過得這麼不痛快，你老婆還這麼會講幹話，你就離了吧」、「1萬5可以直接在外面租屋，這樣就不會有誰住誰家受氣的問題」、「老婆是死人嗎？把老公當做什麼？這種還能要嗎」、「又不是入贅，搞得這麼悲情，我看你媽一定很傷心，生了這麼沒長進的兒子」、「這是反串嗎」、「我支持你，不管是男是女，都不該這樣被對待」。

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