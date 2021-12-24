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沒在家帶小孩！公公拿柴刀殺死28歲媳婦　還說「只是想砍殘」

▲▼ 公公殺媳婦。（圖／翻攝自微博）

▲死者吳姓女子自丈夫去世後，經常發文懷念對方。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸四川達州一名28歲的吳姓女子被公公持柴刀殺害，身上刀傷達數十處，而兒女和婆婆都在家中。龍姓凶手23日透露作案動機，包括沒有在家帶小孩、懷疑兒媳「曾不忠於家庭」等，還稱一開始只是想砍殘廢，沒有打算要殺人。

據《澎湃新聞》報導，死者哥哥透露，妹妹2015年經由老家親戚介紹，和妹夫相識半月後結婚，並生下了一雙兒女；2020年10月妹夫在工地打工時，從電梯井墜落不幸身亡，喪夫後妹妹非常傷心，經常在網上發文懷念丈夫，也會給丈夫生前使用的QQ留言，但為了不影響兩個孩子的正常生活，妹妹一直沒有從婆家搬走。

▲▼ 公公殺媳婦。（圖／翻攝自微博）

▲吳女懷念死去的丈夫。（圖／翻攝自微博）

然而今年6月8日，吳女卻遇上死劫。據《極目新聞》報導，當晚她剛剛通過駕照考試，進家門前正在和一位在廣東打工的朋友塗姓好友視訊通話。

據塗男說法，吳女到家是在6月8日晚11時40分左右，進家門後聽見她疑對公公說「你有什麼事情你就說」，不久又急促大喊「你在做什麼…」，後來視訊通話中斷，再也聯繫不上。塗男深感不安，輾轉通知了吳女家人。

吳男父親隨即趕往龍家，發現警方在現場，龍男已被抓獲，其身上多處檢測到了吳女的血跡。吳家人瞭解到，吳女身上刀傷達數十處，案發地就在龍家二樓走道里，當時家中還有吳女的一雙兒女以及其婆婆。

吳兄說，「（龍男）作案前就躲在二樓的樓梯間，等我妹妹回家時就作案。當晚，是（龍男）自己報的警。」

屍檢報告顯示，吳女受傷部位主要集中在頭面部及四肢，其中四肢損傷情況較重。分析認為，吳女死亡原因系銳器多次砍擊四肢，致雙肘部及雙膝部離斷，併發創傷性失血性休克死亡。

▲▼ 公公殺媳婦。（圖／翻攝自微博）

▲吳女的死令父母難以釋懷。（圖／翻攝自微博）

此案昨（23）日在開江縣一審開庭審理此案。吳兄透露，凶手在庭審中交代了自己的作案動機有三點：一是兒子意外去世後，留下130多萬（人民幣，下同，約新台幣566萬元）賠償金，媳婦想要其中30萬元，因此和婆家產生糾紛；二是，他懷疑媳婦曾「不忠於家庭」；三是，他認為吳女不管小孩，尤其是案發當晚，沒有在家照顧孩子。

凶手供述，其在作案前數日就準備好了柴刀，但辯稱「只想將媳婦致殘，並沒有打算殺人」。對此，檢方質問龍男，「如果只想傷人為何要砍數十刀」，龍男並未回答。

吳兄透露，龍男表示認罪認罰，也說了對不起，但表現得很鎮定，請求法院對其從輕處罰；妹妹案發當天剛剛通過駕照考試，約好友一起吃宵夜慶祝，並非故意不在家帶孩子；妹妹遇害後父母一直情緒低落，「最大的期望就是，希望法院給凶手最嚴厲的處罰。」

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