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中研院疏失釀女助理「實驗室染疫」　指揮中心重罰15萬元

▲▼中研院基因體研究中心。（圖／記者許敏溶攝）

▲中研院疏失釀女助理「實驗室染疫」，指揮中心宣布重罰Ｘ萬元。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

中研院基因體研究中心P3實驗室研究助理染疫，19日提出檢討報告，經外部專家會議進行審視與討論後，相關懲處及調查結論今天（24日）出爐，指揮中心指揮官陳時中表示，中研院未依規定落實單位內部生物安全事務監督與管理，依傳染病防治法第34條及第69條規定，對中研院從重處以最高罰鍰15萬元，而中研院還有待加強地方，但無法抹滅中研院對國內科學貢獻。

中研院P3實驗室在本月初（9日）驚爆一名已離職職員確診，讓台灣維持0本土確診35天破功，中研院在19日將調查結果送到指揮中心，從調查報告中研判有3個感染暴露危險因子，並指出該助理可能是「先脫口罩才脫防護衣」；之後由指揮中心外部專家會議進行審視與討論，相關懲處及調查結論在今天出爐。

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▼中研院疏失釀女助理「實驗室染疫」，指揮中心宣布重罰15萬元。（圖／指揮中心提供）

▲▼12/16中央流行疫情指揮中心記者會。指揮官陳時中、疫情監測組組長周志浩、發言人莊人祥、醫療應變組副組長。（圖／指揮中心提供）

陳時中表示，昨(23日)召開生物安全專家調查小組會議，針對中研院提供動物生物安全第三等級(Animal Biosafety Level 3, ABSL-3)實驗室內部調查報告，以及調查小組先前進行中研院相關人員訪談紀錄與實驗室內部監控影帶及資料，討論造成實驗室感染可能原因。

指揮中心表示，經初步調查結果，首先是ABSL-3實驗室人員進行實驗操作時，未依規定穿著C級防護裝備(包括連身型防護衣、N95口罩、雙層手套、護目鏡及鞋套等)；並且在穿脫個人防護裝備(Personal Protective Equipment, PPE)以及使用生物安全櫃(Biosafety cabinet, BSC)方面，皆未遵守該實驗室訂定之標準作業程序(Standard Operating Procedures, SOP)。

其次，生物安全會未依「感染性生材料管理辦法」規定，每年落實對實驗室辦理內部稽核；亦未追蹤ABSL-3實驗室之新進人員相關訓練考核完成情形，第三點則是實驗室人員需再加強教育訓練，並落實訓練後考核機制，以及辦理個人防護裝備之實體演練，確認人員對於個人防護裝備穿脫的認知程度。

指揮中心表示，另有部分調查細節尚待釐清，將請中研院再提供該實驗室人員進出實驗室之電子紀錄、監控影帶以及工作紀錄等，予調查小組確認。

指揮中心說明，調查小組將於釐清相關事實後，完成最終調查報告，屆時再由指揮官統一對外說明。另對於中研院未依「感染性生材料管理辦法」規定，落實單位內部生物安全事務之監督及管理情事，將於彙整相關違規事實後，依傳染病防治法第34條及第69條規定，對中研院進行裁處，從重處以最高罰鍰15萬元。

指揮中心提醒，國內持有、使用、輸出入、保存及處分第2級危險群以上病原體及生物毒素之設置單位，單位生物安全主管及生物安全會，應依法落實對單位內部生物安全事務之監督及管理，以確保所屬實驗室之生物安全無虞。

▲▼中研院ABSL-3實驗室感染事件初步調查結果。（圖／指揮中心提供）

▲▼中研院ABSL-3實驗室感染事件初步調查結果。（圖／指揮中心提供）

▲▼中研院ABSL-3實驗室感染事件初步調查結果。（圖／指揮中心提供）

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