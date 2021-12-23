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讓國民黨提議的「台灣共和國」成真　李啟維：台南市議會將函文行政院

▲台南市議員李啟維說，正名台灣已在立法院、行政院延燒，「改國號」權責在立法院，只要國民黨立委配合，「台灣共和國」一定可以成真。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議員李啟維說，正名台灣已在立法院、行政院延燒，「改國號」權責在立法院，只要國民黨立委配合，「台灣共和國」一定可以成真。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議會國民黨議員提議，建請中央將中華民國改名為「台灣共和國」，以此嘲笑執政的民進黨，若不敢就不要搞獨立，民進黨台南市議員李啟維指出，本案議長已敲下議事槌，據議會相關人員告知，會函文行政院且會被刷下。

李啟維指出，函文行政院且會被刷下，他則認為不一定，因2020年台南市立委林宜瑾質詢行政院長蘇貞昌，中華民國國名的英文翻譯是「Republic of China」，台灣都被「菜籃」（China）帶衰，建議改名叫「Republic of Chunghwa」中華共和國。當時蘇貞昌回應，改國名不急，如果要改，也不是改為中華共和國，應直接改成「Republic of Taiwan」台灣共和國，可見蘇貞昌並不排斥。

李啟維指出，蘇貞昌還說，阿扁替許多非洲國家蓋了很多館，非洲小朋友跳舞感謝阿扁，卻一直喊「China！」「China！」根本是「人情做到墓阿埔」。不過他說，他上次當行政院長時就把中華郵政改成「台灣郵政」，後來國民黨馬英九執政，又被改回去。中正機場改為桃園機場則成功。藉此強調，改名要有實力。

李啟維再說，不過民進黨立委范雲不同意蘇貞昌院長的改名實力說，范雲舉例說明說，看起來像台灣柳丁的水果，學名就叫citrus Taiwanica，學術界，包括中國，無人異議。可見有些的正名，根本無須什麼實力不實力，我們必須努力争取，不能坐等天上掉下來。

李啟維說，可見正名台灣已在立法院、行政院延燒。又根據獨派過去要求正名的經驗，「改國號」權責在立法院，只要國民黨立委配合，「台灣共和國」一定可以成真。惟不是他在笑國民黨，事實上是國民黨「不敢」，而非民進黨。

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