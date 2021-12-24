陸直播女CEO逃稅罰款破億　公司152字感謝信「原地解散」

記者黃翊婷／綜合報導

大陸「直播一姐」薇婭因為逃漏稅遭罰人民幣13.41億元（約新台幣約58.6億元），知名網路直播主朱宸慧（雪梨Cherie）、林珊珊（林珊珊_Sunny）同樣挨罰超過人民幣千萬元，微博帳號也被封鎖，近日更是流傳出一封感謝信，表示雪梨公司宸帆電子商務有限公司已經解散。對此，宸帆公關回應，「我們並沒有解散。」

▲朱宸慧和林珊珊都被查稅罰款。（圖／翻攝自微博／圈內魚報）

大陸官方出手對網路直播主大查稅，浙江省杭州市稅務局20日公布，薇婭因為逃漏稅，須補繳及罰款共人民幣13.41億元。而在這之前，同樣是知名網路直播主的朱宸慧、林珊珊，也在11月22日遭官方追繳稅款，分別須補繳人民幣6555.31萬元（約新台幣2.88億）和2767.25萬元（約新台幣1.21億元），兩人的微博帳號也已經被封禁。

然而一波未平一波又起，23日間微博網友瘋傳一封152字的感謝信，內容提到，「親愛的宸帆家人，很幸運擁有與你攜手並肩走過的時光。過去的日子裡，有我們共同奮鬥過的汗水，也匯聚著我們對行業美好的住院與展望。感謝在公司特殊時期，依然堅持做好本職工作，並陪伴我們一路前行的你。真心祝福你能在未來的日子裡繼續發光發熱，成就不平凡的事業。聚是一團火，散是滿天星。感恩陪伴，我們期待未來再次相逢。」最後署名杭州宸帆電子商務有限責任公司。

▲網傳的感謝信。（圖／翻攝自微博／鳳凰網科技）

由於朱宸慧是宸帆電子商務有限公司的創始人兼CEO，這封感謝信傳開後，網友們認為，內容根本是要員工「原地解散」。對此，宸帆公關向陸媒《鳳凰網科技》表示，「我們沒有解散。」但有知情人士聲稱，雪梨直播公司聖珩文化已經解散，不過沒有波及宸帆。

據了解，自12月以來，與雪梨相關的17家公司已有7家註銷。網路上還有不少關於朱宸慧、林珊珊的討論，包含經營的服飾品牌清倉促銷、兩人依然在分身帳號活躍等等，後續會如何發展，仍有待觀察。