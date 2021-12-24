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IKEA推威靈頓牛排！她興奮嚐鮮「切開秒GG」…網笑：現在還在嚼

▲▼內湖IKEA因接獲北市府通知發現確診者足跡,16日持續停業,大賣場,人流管制,採買,量販業,量販店,消費,經濟,人潮,逛街,採購。（圖／記者李毓康攝）

▲IKEA不只家居用品受歡迎，它的用餐區幾乎也是無時無刻爆滿（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／閔文昱報導

IKEA餐廳近期大推新餐點，從主菜到甜點通通有新貨，之前收到超好評的威靈頓牛排也限時回歸。對此，有女網友就到IKEA點了一份威靈頓牛排嚐鮮，結果一切開馬上就知道「GG了」，畫面一曝光，馬上笑翻不少網友，直問「原PO是不是還在嚼？」

一名女網友在Dcard以「哭哭ikea的威靈頓牛排全熟」為題發文表示，她最近突然很想吃IKEA餐廳的東西，結果就發現新菜單裡有威靈頓牛排，為了秉持每次都要試試新菜的堅持，她也馬上點了一份嚐鮮，但當她一切開，「瞬間我就知道，gg了。」

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▲有女網友到IKEA點了一份威靈頓牛排，切開後卻驚覺「GG了」。（圖／翻攝自Dcard）

▲有女網友到IKEA點了一份威靈頓牛排，切開後卻驚覺「GG了」。（圖／翻攝自Dcard）

女網友貼出當天用餐畫面，只見盤中的牛排被切了一半，肉的內部呈現深褐色，看似已經完全熟透，失去了牛排本身的軟嫩感，讓PO傻眼直呼「熟了，全熟
，它的調味不錯，但是整塊已經熟透，非常柴，我要靠著旁邊的配菜才吞的下去好吃，但是咬不動。」

原PO文末也無奈指出，IKEA還是有好吃的食物的，「只是我每次都能踩雷呢？」文章曝光後，馬上吸引不少網友關注，紛紛笑回「原PO是不是還在嚼？」、「我隔著螢幕都感受到了肉乾的滋味」、「是買到月餅了吧」、「確定不是蓋房子使用的磚塊？」、「像巧克力冰淇淋月餅⋯」、「這感覺丟垃圾桶會有聲音欸」、「不忍直視...下顎看到都怕」。

據了解，源自英國知名料理威靈頓牛排，是以威靈頓公爵之名來命名，選用菲力牛排以五分熟的口感呈現，外層是酥皮，接著是一層松露和培根，最後包覆著菲力牛排，是英國具有代表性料理。

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