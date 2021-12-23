依舊沒得到王力宏道歉！「蕾神之5槌」鄉民評點沒戰力　3句話秒懂

▲李靚蕾直言，無論私下或公開，都沒得到王力宏真誠的道歉。（圖／翻攝李靚蕾IG）



網搜小組／劉維榛報導

繼微博發文「據我所知，陳建州、范瑋琪跟王先生沒有不正當的關係」後，今（23）日下午，李靚蕾再拋出「蕾神之5槌」，不過比前四篇爆料，這次來得平淡些，她強調至今依舊沒得到真誠的道歉，「不是為了要錢也不是為了報復。」至於王力宏要「贈與」吾彊一事，李靚蕾正面回應「我是不會接受的。」

對此，一名網友看完李靚蕾第5篇發文後，在PTT直言「沒啥戰力」，接著簡潔扼要點出3關鍵，如下：

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1.我要逼他出來，就是希望他有機會改進成好爸爸，當孩子榜樣



2.我只要他道歉，房子要給我，我不要，我沒要錢，上法院該給我多少就多少囉



3.大家散戲啦，抱歉最近鬧那麼兇

文章曝光後，引發網友炸鍋討論，「不拿房，可能是為了官司能有利點」、「本來就是要個道歉+交代」、「當初早就簽協議了 ，她離婚上法院也拿不到什麼」、「她就是要讓大家認清王力宏啊，順便得到她從來沒得到的道歉」、「重點是贈與的方式房子她不會要（這要繳所得稅，又不是傻了），但可沒說不要財產」、「都簽協議書了，法院依照協議合約判吧」。

▼網友熱議 。（圖／翻攝PTT）



【李靚蕾聲明全文】

希望這封信 ， 能夠真正為持續燃燒的紛紛擾擾劃下一個句點 ， 讓大家都能回歸平靜的生活 。

有些網友質疑：「為什麼不私下解決，要對個孩子的爸爸這麼狠？」

如果有別的方式，沒有人會願意選擇這樣的方式。其實要不是我有三個孩子，面對這樣令人無助又心碎的事情，真的很難活著走到今天。私下我嘗試了所有能想到的辦法，即使到了今天無論公開或私下，我都還是沒有得到一句真誠的道歉，所有問題很遺憾的還是依然被歸咎於我的問題，但沒關係，因為也許真的需要時間的沉澱。

「道歉很重要嗎？為什麼要為了道歉而讓事情演變到今天的這個地步？」是的，道歉很重要，因為人如果沒有辦法承認自己的錯誤，一直把自己的錯誤歸咎於他人，就不會願意悔改，也不會願意改正。我對他沒有絲毫的怨恨，只有祝福。我做的一切都是為了讓我們的孩子能有身心健康的父親和健全的成長環境。所以請不要再拿孩子來對我情緒勒索和道德綁架了。

孩子需要的不是完美的父母，孩子需要的是誠實可信賴且遇到問題能夠勇敢面對且改正的父母。世界上沒有完美的人也沒有不會犯錯的人。如果父母偽裝完美，孩子就也會以為自己的不完美是個缺陷。很多知道父母親不完美或是做錯過事的孩子，仍然可以有健全的身心，和父母親也可以持續保有親密的親子關係（社會上也有很多正面的例子）。我不應該要為了袒護他，繼續隱忍他和親友對我持續的霸淩和抵毀，寧願選擇承受孩子們對母親的誤解。

孩子們慢慢長大了會聽到會看到，在這樣的家庭成長才會是為孩子帶來最大的傷害。如果在這樣的家庭成長，只會有兩種結果：1， 相信親友的抵毀而怨恨母親，2，感同身受母親所承受的一切，因為想要保爐母親而和父親和親友對立，甚至有些孩子到了最後還會因此上了社會新聞。這兩種結果都是我不樂見的。我不希望因為我的軟弱而讓現在的一切變成孩子以後要代替我面對，或因此必須假面的活在一個「和諧」的家庭，但實際上需長期遭受或目睹經歷充滿矛盾、霸淩、冷暴力的家庭關係。

我希望為孩子爭取到的是一個健全的家庭。我不認同我應該要為了對孩子隱瞞父親的過錯，而讓他繼續傷害自己、傷害別人，和剝奪他改正重生的機會。比事業和形象更重要的是他的身心健康和孩子們能有身心健康的父親。在這個重生的路上，我會提供他所有的支持和協助，也希望他改正以後，大家也能繼續支持他。希望我們的經歷，能成為孩子們的借鏡，讓孩子們能相信人都會犯錯，只要能勇敢的面對自己的錯誤，無論遇到什麼樣的低谷都還是能夠有韌性的透過自身的努力而重生。

2.「你說這麼多說到底就是為了錢，所以房子拿到，就不告了對嗎？」

其實，我一直都不希望要迫於無奈的對他提出告訴，更不希望需要對一個80幾歲的老人家提告。我也認為透過我前一封信中的回覆，也解除了大家很大部分的疑慮了。最主要是因為他願意道歉了。無論是什麼樣的道歉，對我來說都是一個好的開始，我的目的一直就是為了我和我們的孩子們和社會能有不一樣的未來而已。關於房子的「贈與」我是不會接受的，所以，你們也不用再拿這件事來曲解我的用意，從頭到尾就不是為了要錢，也不是為了報復。我相信司法，所以我和孩子們法律上理應擁有的合理財產分配，相信會透過司法有公平的結果。

3.對於無辜被牽扯進來的人，很抱歉。對於這次事件的相關人，無論是誰，都已經為此事付出了很多的代價，希望從今天開始，我們大家都能回歸平靜的生活，各自安好，不要再有任何網路上的漫罵或霸淩事件發生。媒體朋友們和網友們都辛苦 了，打擾你們的生活也很抱歉。這件事情希望到這裡就告一段落，

願我們都能撫平內心的傷痛，歲月靜好，成為我們希望看到的改變。

李靚蕾