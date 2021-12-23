全台第一起！北市防疫旅館「搞錯房號」送錯確診者　陳時中回應

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台北市、桃園市日前才爆發2起防疫旅館群聚，使指揮中心宣佈3項加強作為，但22日卻傳出，北市發生「送錯確診者」烏龍。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今坦言，這確實是第一次接到通報，但這是一個不注意或是無心之過，之後要注意加強核對身份，不能光靠房間號碼，也會請地方衛生局交報告。

北市日前發生一起送錯確診者烏龍，疑似是因為確診者和一名居家檢疫旅客於同天入境，且兩人房號顛倒相同，加上消防局救護人員未於第一時間核對身份，才會造成居家檢疫旅客被送醫、確診者遲遲在防疫旅館等不到救護車等烏龍。

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對此，台北市觀傳局22日晚間向《東森新媒體ETtoday》回應，該案旅館有跟衛生局確認房客資訊， 而對於雙方資訊不一致部分，市府內部已經有檢討流程，觀傳局也請防疫旅館於通知就醫或採檢時，務必確實核對房客資訊。

陳時中今也表示，這確實是一個不注意或是無心之過，之後還是要核對身份，一般來說，叫計程車都會對一下身份，更何況是送病人，要請他們要注意加強身份核對，因為都有姓名、身份證字號，不能光靠房間號碼。

