　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全台第一起！北市防疫旅館「搞錯房號」送錯確診者　陳時中回應

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台北市、桃園市日前才爆發2起防疫旅館群聚，使指揮中心宣佈3項加強作為，但22日卻傳出，北市發生「送錯確診者」烏龍。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今坦言，這確實是第一次接到通報，但這是一個不注意或是無心之過，之後要注意加強核對身份，不能光靠房間號碼，也會請地方衛生局交報告。

北市日前發生一起送錯確診者烏龍，疑似是因為確診者和一名居家檢疫旅客於同天入境，且兩人房號顛倒相同，加上消防局救護人員未於第一時間核對身份，才會造成居家檢疫旅客被送醫、確診者遲遲在防疫旅館等不到救護車等烏龍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，台北市觀傳局22日晚間向《東森新媒體ETtoday》回應，該案旅館有跟衛生局確認房客資訊， 而對於雙方資訊不一致部分，市府內部已經有檢討流程，觀傳局也請防疫旅館於通知就醫或採檢時，務必確實核對房客資訊。

陳時中今也表示，這確實是一個不注意或是無心之過，之後還是要核對身份，一般來說，叫計程車都會對一下身份，更何況是送病人，要請他們要注意加強身份核對，因為都有姓名、身份證字號，不能光靠房間號碼。
 

►BIODERMA卸妝神水激殺2.8折！

ET快訊
快訊／西濱2車追撞！24歲女夾困車內　車體嚴重變形
桃園10月大男嬰猝死！　臉頰凹陷瘦成皮包骨
快訊／徐若瑄老公首發聲！　「我會保護我的妻子」
彈頭親揭重提5年前「王朝903」真實原因！　氣到飆粗口痛罵黑
新增4例Omicron入侵台灣！　病毒量高
快訊／今增13例境外移入　無本土新增
LIVE／中研院懲處將出爐　陳時中最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

西安封城「擬照武漢包機」返台？陳時中：不會　2考量曝光

校園BNT第二劑不良通報4例！1女3男心悸、胸悶送醫

全台第一起！北市防疫旅館「搞錯房號」送錯確診者　陳時中回應

西安封城「每2天1人採買」！陳時中憂：恐有隱藏風險

聯亞白老鼠怨疫苗新制「恐1年打5劑」！指揮中心提因應方式

指揮中心公布「國際Omicron染疫住院最新研究」　風險比Delta低！

車主注意！汽燃費補繳明年1／3截止　逾期未繳最高罰3000元

新增4例Omicron境外移入　目前累計16例個案！

今13境外「11人突破性感染」！打BNT最多　3劑仍確診

快訊／今增13例境外移入！無本土新增

「豬界畢卡索」破動物畫家紀錄　耗時數周新大作賣出台幣73萬！

懷孕拉布拉多被主人送上狗肉車　好心哥「搶回1+8生命」狗媽笑了

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

網爆By2妹妹Yumi吞藥輕生！　發文批王力宏：出事不原諒你

弟弟帶小被被奔狗床陪睡饋修❤　比特犬遭壓到腿麻仰頭大崩潰！

消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

劉雨柔「沒看蕾宏」：自己婚姻都快顧不好了...　揪老公減肥一天只吃900卡「狂瘦10公斤」

老婆...妳才貌雙全真的好難追！　新郎「把故事寫成饒舌」燃爆現場

曾考5A++！18歲學霸自撞分隔島 連人帶車噴飛10m...送醫搶救不治

徐若瑄火大再發文：我沒介入李王婚姻！　遭李靚蕾2度影射「感到身心俱疲」

西安封城「擬照武漢包機」返台？陳時中：不會　2考量曝光

校園BNT第二劑不良通報4例！1女3男心悸、胸悶送醫

全台第一起！北市防疫旅館「搞錯房號」送錯確診者　陳時中回應

西安封城「每2天1人採買」！陳時中憂：恐有隱藏風險

聯亞白老鼠怨疫苗新制「恐1年打5劑」！指揮中心提因應方式

指揮中心公布「國際Omicron染疫住院最新研究」　風險比Delta低！

車主注意！汽燃費補繳明年1／3截止　逾期未繳最高罰3000元

新增4例Omicron境外移入　目前累計16例個案！

今13境外「11人突破性感染」！打BNT最多　3劑仍確診

快訊／今增13例境外移入！無本土新增

加滿17顆草莓！罪惡「草莓甘露」回來了　限時1天任選第2杯半價喝

聖誕跨年不用人擠人　在家享受法國冷凍美食Picard　還有年末大回饋下殺九折

8月大男嬰「第1句話」讓百萬人暴動了！狂喊「好的兄弟」父母驚呆

永遠在排隊的中和雞肉飯！嫩雞肉配半熟蛋太銷魂　還能免費喝雞湯

防範一氧化碳中毒宣導　台南下營消防員大玩愛情梗

臺灣再生能源發展待突破　屈臣氏等50企業承諾用10%綠電

耶誕小確幸　12／24起4間連鎖咖啡優惠總整理

「1人1公斤，溫泉亮晶晶」　卑南鄉辦環境清理活動

西安封城「擬照武漢包機」返台？陳時中：不會　2考量曝光

總預算逕付二讀爭議延燒　邱顯智：國會功能被掏空

新北女橫越馬路　水泥車綠燈起步當場輾過！她慘死血泊畫面曝

生活熱門新聞

人妻炮友是誰？重讀蕾神長文這2字有玄機

「蕾神要道歉了吧」鄉民發號證據呢？風向一面倒

黑人發聲明回擊！網讀到「文末2行」驚中計

全台雨3天時間曝！2波最低探10℃　跨年天氣出爐

拜土地公　3歲女指供桌：好多人

入冬最強寒流？一張圖看濕冷凍骨9°C

最強最久一波！劇烈大變時間曝　濕冷3天探10度↓

開抓王力宏「人妻床友」！律師點盲點：有3人選

蕾宏「鬧劇該停了」　醫替徐若瑄叫屈：只見滿滿群眾暴力霸凌

抽中台中千萬宅夫婦現身　她只中過發票200元

蕾神卻只救黑范夫妻！她破盲點：剛好而已

Yumi吞藥「PO危重症急診單」有用意？　律師：不可取

「蔄」姓全台僅2戶！她揭正確唸法　最罕見1人姓氏曝

徐若瑄「沒介入李、王婚姻」　網秒懂：這一局她贏了

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

李靚蕾驚喜現身慶生！王力宏「2反應全場尷尬爆」

男星轟黑人建州竟意外爆卦：王朝903是誰的女友上吊

人妻炮友是誰？重讀蕾神長文這2字有玄機

「人妻女神」驚爆賣淫！狗仔4線索指出身分

彈頭揭王朝903誰的女友輕生！再嗆「你找誰講都沒用」

彈頭說的「王朝903女友」事件還原　閨蜜撕破臉輕生

快訊／黑人點名彈頭首發聲！

王朝903神秘案被挖！狗仔挺彈頭：說的都是實話

快訊／遭網友曖昧點名「在新加坡傻等他1個月」　林俊傑火大發聲了！

南拳媽媽彈頭批黑人「兄弟出事逃超快」：不要讓小咖我出手

彈頭改口道歉黑人陳建州：炮友你我都知

一坨方正扁平貓黏路中！路人嚇哭

By2妹Yumi輕生爆是假的！醫護怒轟「她自己掛急診」

「蕾神要道歉了吧」鄉民發號證據呢？風向一面倒

她嗆李靚蕾「吃相難看」　貼文慘挨轟

更多

最夯影音

更多
「豬界畢卡索」破動物畫家紀錄　耗時數周新大作賣出台幣73萬！

「豬界畢卡索」破動物畫家紀錄　耗時數周新大作賣出台幣73萬！
懷孕拉布拉多被主人送上狗肉車　好心哥「搶回1+8生命」狗媽笑了

懷孕拉布拉多被主人送上狗肉車　好心哥「搶回1+8生命」狗媽笑了

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

網爆By2妹妹Yumi吞藥輕生！　發文批王力宏：出事不原諒你

網爆By2妹妹Yumi吞藥輕生！　發文批王力宏：出事不原諒你

弟弟帶小被被奔狗床陪睡饋修❤　比特犬遭壓到腿麻仰頭大崩潰！

弟弟帶小被被奔狗床陪睡饋修❤　比特犬遭壓到腿麻仰頭大崩潰！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面