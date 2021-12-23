李珍妮開瑪莎拉蒂遭撞　索賠30萬連吞兩敗！免賠理由出爐

▲李珍妮為愛車被撞出庭求償 。（圖／資料照片）

記者黃哲民／台北報導

名媛李珍妮2017年開瑪莎拉蒂到醫院，與金姓男子開的車發生碰撞事故，她告金男車速太快肇事，害她修車又蒙受精神痛苦，求償30萬餘元，金男反駁指李女越線才撞上，台北地院審理認定李女在地下停車場要下坡，沒依規定禮讓上坡車先行又過於偏左，應負全部事故責任，判李女敗訴確定。

李珍妮提告指稱，2017年9月11日上午10時許，她開車到台北醫學院附設醫院進入地下停車場，在下坡彎道處遭開車上坡的金男迎面碰撞左側車身，她認為都是金男車速過快所致，以致她修車花了24萬餘元，又蒙受精神痛苦，要求金男連同精神慰撫6萬元，應賠償共30萬餘元。

金男反駁李女，指稱會車當時他已盡量靠右，是李女向左偏入他的車道才發生碰撞，他沒有開太快，不該要他賠償。

法官勘驗行車記錄器畫面，清楚看見李女開車尾隨1輛白色小貨車，要從平面車道下行進入地下停車場，金男開車上坡與白色小貨車安全會車通過後，沒有明顯加速或左偏現象，下一秒就跟李女座車碰撞，接著李女才打開車子大燈靠右停下。

法官指《道路交通安全規則》規定，下坡車應禮讓上坡車先行，除非上坡車還在坡下，而下坡車已經行駛至坡道中途。本案依行車記錄器畫面顯示，李女明知對方已經上坡卻沒禮讓，反而還偏左，且金男車速沒過快，應由李女負擔事故責任，一審簡易庭判李女全部敗訴，李女上訴再被二審合議庭駁回，敗訴確定。