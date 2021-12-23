　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

李珍妮開瑪莎拉蒂遭撞　索賠30萬連吞兩敗！免賠理由出爐

▲李珍妮車禍出庭 。（圖／記者羅志華攝）

▲李珍妮為愛車被撞出庭求償 。（圖／資料照片）

記者黃哲民／台北報導

名媛李珍妮2017年開瑪莎拉蒂到醫院，與金姓男子開的車發生碰撞事故，她告金男車速太快肇事，害她修車又蒙受精神痛苦，求償30萬餘元，金男反駁指李女越線才撞上，台北地院審理認定李女在地下停車場要下坡，沒依規定禮讓上坡車先行又過於偏左，應負全部事故責任，判李女敗訴確定。

李珍妮提告指稱，2017年9月11日上午10時許，她開車到台北醫學院附設醫院進入地下停車場，在下坡彎道處遭開車上坡的金男迎面碰撞左側車身，她認為都是金男車速過快所致，以致她修車花了24萬餘元，又蒙受精神痛苦，要求金男連同精神慰撫6萬元，應賠償共30萬餘元。

金男反駁李女，指稱會車當時他已盡量靠右，是李女向左偏入他的車道才發生碰撞，他沒有開太快，不該要他賠償。

法官勘驗行車記錄器畫面，清楚看見李女開車尾隨1輛白色小貨車，要從平面車道下行進入地下停車場，金男開車上坡與白色小貨車安全會車通過後，沒有明顯加速或左偏現象，下一秒就跟李女座車碰撞，接著李女才打開車子大燈靠右停下。

法官指《道路交通安全規則》規定，下坡車應禮讓上坡車先行，除非上坡車還在坡下，而下坡車已經行駛至坡道中途。本案依行車記錄器畫面顯示，李女明知對方已經上坡卻沒禮讓，反而還偏左，且金男車速沒過快，應由李女負擔事故責任，一審簡易庭判李女全部敗訴，李女上訴再被二審合議庭駁回，敗訴確定。

►BIODERMA卸妝神水激殺2.8折！

ET快訊
快訊／西濱2車追撞！24歲女夾困車內　車體嚴重變形
桃園10月大男嬰猝死！　臉頰凹陷瘦成皮包骨
快訊／徐若瑄老公首發聲！　「我會保護我的妻子」
彈頭親揭重提5年前「王朝903」真實原因！　氣到飆粗口痛罵黑
新增4例Omicron入侵台灣！　病毒量高
快訊／今增13例境外移入　無本土新增
LIVE／中研院懲處將出爐　陳時中最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／西濱2貨車追撞！24歲女夾困車內　車體嚴重變形

豪宅保全「臨時請假打疫苗」引同事碎念　竟帶刀槍上門理論

桃園10月大男嬰無呼吸心跳送醫不治　臉頰凹陷瘦成皮包骨

高嘉瑜遭家暴怒提告「八大罪狀」！檢今首度提訊林秉樞

有這麼急嗎？錢入帳幾秒就領　機警行員阻詐救回被害人36萬元

颱風環流大雨！4人困丹大山區逾2天　南投警義消緊急救援

空地燒廢料引發大火　數十餘輛報廢車燒毀！工程行4人起訴

狂飆44次被封超速女王！她拒繳罰款愛車被扣竟喊：還在想如何處理

李珍妮開瑪莎拉蒂遭撞　索賠30萬連吞兩敗！免賠理由出爐

宜蘭透天民宅夾層施工不慎起火　陣陣濃煙竄出

「豬界畢卡索」破動物畫家紀錄　耗時數周新大作賣出台幣73萬！

懷孕拉布拉多被主人送上狗肉車　好心哥「搶回1+8生命」狗媽笑了

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

網爆By2妹妹Yumi吞藥輕生！　發文批王力宏：出事不原諒你

弟弟帶小被被奔狗床陪睡饋修❤　比特犬遭壓到腿麻仰頭大崩潰！

消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

劉雨柔「沒看蕾宏」：自己婚姻都快顧不好了...　揪老公減肥一天只吃900卡「狂瘦10公斤」

老婆...妳才貌雙全真的好難追！　新郎「把故事寫成饒舌」燃爆現場

曾考5A++！18歲學霸自撞分隔島 連人帶車噴飛10m...送醫搶救不治

徐若瑄火大再發文：我沒介入李王婚姻！　遭李靚蕾2度影射「感到身心俱疲」

快訊／西濱2貨車追撞！24歲女夾困車內　車體嚴重變形

豪宅保全「臨時請假打疫苗」引同事碎念　竟帶刀槍上門理論

桃園10月大男嬰無呼吸心跳送醫不治　臉頰凹陷瘦成皮包骨

高嘉瑜遭家暴怒提告「八大罪狀」！檢今首度提訊林秉樞

有這麼急嗎？錢入帳幾秒就領　機警行員阻詐救回被害人36萬元

颱風環流大雨！4人困丹大山區逾2天　南投警義消緊急救援

空地燒廢料引發大火　數十餘輛報廢車燒毀！工程行4人起訴

狂飆44次被封超速女王！她拒繳罰款愛車被扣竟喊：還在想如何處理

李珍妮開瑪莎拉蒂遭撞　索賠30萬連吞兩敗！免賠理由出爐

宜蘭透天民宅夾層施工不慎起火　陣陣濃煙竄出

聖誕跨年不用人擠人　在家享受法國冷凍美食Picard　還有年末大回饋下殺九折

永遠在排隊的中和雞肉飯！嫩雞肉配半熟蛋太銷魂　還能免費喝雞湯

防範一氧化碳中毒宣導　台南下營消防員大玩愛情梗

臺灣再生能源發展待突破　屈臣氏等50企業承諾用10%綠電

耶誕小確幸　12／24起4間連鎖咖啡優惠總整理

「1人1公斤，溫泉亮晶晶」　卑南鄉辦環境清理活動

西安封城「擬照武漢包機」返台？陳時中：不會　2考量曝光

總預算逕付二讀爭議延燒　邱顯智：國會功能被掏空

衝泰安避寒！千元有找享受頂級露天風呂＋輕食午餐　不限時慢慢泡

明年要幫軍公教加薪、要發育兒津貼　蘇貞昌籲國民黨勿杯葛

辣妹走路滑手機「遭噁男掀裙強抱」　壓地「猥褻1分多鐘」沒人救

社會熱門新聞

彈頭說的「王朝903女友」事件還原　閨蜜撕破臉輕生

輾死兄弟再槍決老大　雙槍男現況曝

和閨密愛同一男？富千金飯店上吊

少女房間傳嬌喘聲...爸爸一推門3人傻眼

高中生發文譏同學：東坡肉　害父母賠1萬

對峙畫面曝！警全副武裝戒備突傳3槍響　1嫌中彈送醫

台北19歲女大生喝醉！「護花使者」公園性侵得逞

林森北牛郎「霆鋒」媽竟是民進黨美魔女　狠吸恩客20萬蒸發

傳播妹陪吸毒斷片　男客揶揄「叫床像小孩哭」洩惡行

永和警匪對峙直擊！通緝犯爬屋簷　警開槍制伏

高雄男「路口脫褲」拉屎！機車右轉差點撞到

永和持槍匪爬公寓屋簷與警對峙　遭開槍擊落被逮

高雄警官包庇色情業　買春還打槍應召妹

單親媽拒他人幫顧小孩　獨留3月女嬰在家慘死

更多熱門

相關新聞

告馮光榮奪妻獲賠10萬　人夫要上訴「不用錢的最貴」

告馮光榮奪妻獲賠10萬　人夫要上訴「不用錢的最貴」

轉行當游泳教練的前藝人馮光榮，被控勾搭郭姓人妻，被郭女的丈夫許男提告求償100萬元，新北地院今判馮光榮須賠償10萬元。許男受訪表示，會上訴並增加馮光榮公開道歉的要求，讓馮知道「不用錢的最貴」，他也會加碼把獲賠金額都捐給因父母外遇而成為孤兒的小孩，他要用自己賺的錢養小孩，「不用這種得來的髒錢」。

許藍方否認勾已婚學長　大老婆要老公作證

許藍方否認勾已婚學長　大老婆要老公作證

陳雪生性騷擾范雲賠8萬　反告她誹謗吞敗

陳雪生性騷擾范雲賠8萬　反告她誹謗吞敗

愛犬遭撞死求償被當「物」　美語老師要釋憲

愛犬遭撞死求償被當「物」　美語老師要釋憲

陳雪生肚撞范雲背又嗆聲　法官認證性騷判賠

陳雪生肚撞范雲背又嗆聲　法官認證性騷判賠

關鍵字：

名媛李珍妮精神慰撫

讀者迴響

熱門新聞

李靚蕾驚喜現身慶生！王力宏「2反應全場尷尬爆」

男星轟黑人建州竟意外爆卦：王朝903是誰的女友上吊

人妻炮友是誰？重讀蕾神長文這2字有玄機

「人妻女神」驚爆賣淫！狗仔4線索指出身分

彈頭揭王朝903誰的女友輕生！再嗆「你找誰講都沒用」

彈頭說的「王朝903女友」事件還原　閨蜜撕破臉輕生

快訊／黑人點名彈頭首發聲！

王朝903神秘案被挖！狗仔挺彈頭：說的都是實話

快訊／遭網友曖昧點名「在新加坡傻等他1個月」　林俊傑火大發聲了！

南拳媽媽彈頭批黑人「兄弟出事逃超快」：不要讓小咖我出手

彈頭改口道歉黑人陳建州：炮友你我都知

一坨方正扁平貓黏路中！路人嚇哭

By2妹Yumi輕生爆是假的！醫護怒轟「她自己掛急診」

「蕾神要道歉了吧」鄉民發號證據呢？風向一面倒

她嗆李靚蕾「吃相難看」　貼文慘挨轟

更多

最夯影音

更多
「豬界畢卡索」破動物畫家紀錄　耗時數周新大作賣出台幣73萬！

「豬界畢卡索」破動物畫家紀錄　耗時數周新大作賣出台幣73萬！
懷孕拉布拉多被主人送上狗肉車　好心哥「搶回1+8生命」狗媽笑了

懷孕拉布拉多被主人送上狗肉車　好心哥「搶回1+8生命」狗媽笑了

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

網爆By2妹妹Yumi吞藥輕生！　發文批王力宏：出事不原諒你

網爆By2妹妹Yumi吞藥輕生！　發文批王力宏：出事不原諒你

弟弟帶小被被奔狗床陪睡饋修❤　比特犬遭壓到腿麻仰頭大崩潰！

弟弟帶小被被奔狗床陪睡饋修❤　比特犬遭壓到腿麻仰頭大崩潰！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面