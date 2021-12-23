嗆黑人像猴子！彈頭警告「找誰講都沒用」　2重砲文都消失了

▲兩人隔空交火。（圖／翻攝自臉書／Devon Song、黑人陳建州）

記者周亭瑋／綜合報導

王力宏婚變莫名扯出番外篇，「南拳媽媽」彈頭（宋健彰）日前突發文點名黑人陳建州，表明對他切割王力宏的舉動很不齒，今更再度嗆聲「你找誰跟我講都沒用。」不過，在他臉書上，目前已看不到這兩篇重砲文了。

對於李靚蕾大動作替黑范夫妻檔說話，彈頭22日發文諷刺黑人，「您不是所有天王最永恆的朋友嗎？」接著辛辣直指，他和很多天王都是兄弟，「平常巴著天王跟狗一樣，出事後，逃得跟猴子一樣。」

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此話一出，讓輿論炸鍋，今（23）日彈頭再度開嘲諷，寫下「講完了，我跟女兒是籃壇的球迷，我現在該去上班賣香腸了，很無聊，X，浪費我時間，完全教壞我小孩」，最後更砲火全開「你找誰跟我講都沒用，相信我，我不只是黃綠紅而已，小心。」

▲彈頭直言，「找誰講都沒用」。（圖／翻攝自臉書／Devon Song）

不過，從彈頭臉書可見，那兩篇文都已消失，最後發文停留在12月20日的道謝文。另外，針對彈頭的情緒性發言，黑人也做出回應，「確實是讓人一頭霧水、莫名其妙，特別是當中的內容，其實有許多是與我毫無關聯的事件，他這樣的敘述方式，讓媒體跟大眾，已經將我和那些不相關的事件，有所牽連跟不當聯想，希望他能特別對外說明清楚，避免造成更多不必要的誤會。」