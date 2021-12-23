「做工的人」李銘順上戲先來培訓　鐵花窗職人曾文昌的藝術夢

記者陳詩璧／專題報導

今年第56屆金鐘獎大贏家「做工的人」共抱走4座金鐘，劇中演員李銘順、柯叔元等人如何演出工人精髓？原來，他們上戲前，先在新北市新店一家鐵工廠「培訓」。老闆曾文昌教導演員焊接及使用工具，還參與演出擔任阿祈兄弟的父親。和傳統鐵花窗師傅不同，曾文昌把鐵工技能發揮到最大值，除了接案、出書、拍廣告，他還有個夢想，讓更多人了解鐵工，尤其逐漸被淘汰的鐵花窗，其實可以賦予價值，把它們變成裝置藝術，重獲新生。

▲鐵匠職人曾文昌從事鐵工31年，常研究圖案打造成鐵花窗。（圖／記者吳杰澄攝）

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新北市新店的一間鐵工廠是第56屆金鐘獎大贏家「做工的人」行前教育訓練場地，李銘順和柯叔元在這裡學焊接，學徒在戲裡擔任工地臨演，老闆曾文昌更擔任李銘順的父親，他全力協助整齣戲的拍攝，最主要的原因是想讓更多人了解鐵工這一行裡的學問。

▲▼鐵花窗製作過程有焊接（上）和扭折（下）。（圖／記者吳杰澄攝）

工廠牆面有C花、櫻花、鯉魚和動漫「鬼滅之刃」主角等，這些都是鐵花窗的樣式，曾文昌腦裡閃過什麼圖樣，都會試著打造成鐵花窗，讓鐵窗多了好多變化。

鐵花窗大約從1920年隨著西洋建築工法進到台灣，為了要讓它變得更美觀，會加上一些花樣，但沒有上漆的鐵花窗容易生鏽破壞觀感，加上需要較多人工打造，近年大多改用CP值較高的不銹鋼窗取代。為了保留鐵花窗這項工法，曾文昌把製程寫成部落格分享出去。

▲曾文昌帶領徒弟完成的口湖鐵花窗作品。（圖／記者陳詩璧攝）

「我把鐵花窗和其他的鐵工技能寫成部落格，後來還有出版社找我出書」，曾文昌2007年開始寫部落格，透過圖片加文字，記錄工作，最後集結變成工具書，讓更多人了解鐵工這一行的專業，找上門的業主也從原本的朋友介紹擴增到網路。

▲▼曾文昌所打造的敬字亭鐵花窗。（圖／永燊達金屬提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

曾文昌說，一開始有設計公司很喜歡他們做的鐵花窗，希望把穆斯女神像做成鐵花拉門，這作品順利完成後，就接到高雄美濃的客戶，「業主想把敬字亭加進到鐵花窗，這作品很挑戰，但我們也把它如期做出來了。」而隨著工廠接到的案子愈來愈多元，雲林口湖梧北社區進行社區改造計劃，設計團隊也找上曾文昌。

▲雲林口湖梧北社區13幅鐵花窗中，有三幅是以詩人陳山派的創作為主。（圖／記者陳詩璧攝）

設計團隊給的設計圖，曾文昌看過後形容，「挑戰性很大，它完全跳脫鐵花窗的模式」，因為得直接把藝術家筆下的圖樣變成鐵花窗。最終，曾文昌和6個徒弟們一起製作，包括了柑仔店老闆娘的一生、兄妹友愛和詩人陳山派的創作等，一共13幅坐落在社區的巷弄內。「其實把它當藝術品看待，沒有限制一定要做多細膩標準，反而粗礦有粗礦的美感」，曾文昌告訴記者。

▲▼鐵花窗職人曾文昌在雲林口湖梧北社區的13幅鐵花窗作品。（圖／記者陳詩璧攝）

梧北社區的湖水藍色鐵花窗鑲在水泥牆面上就像幅畫，吸引路人佇足觀賞，這2年吸引不少觀光客前往，成了在地新特色，讓寧靜的梧北社區多了人流，好不熱鬧。

▲鐵工廠牆上有大大的「堅持」2字，曾文昌時時看著，叮嚀自己不要忘記初衷。（圖／記者吳杰澄攝）

曾文昌從事鐵工31年，從學徒、出師、寫部落格到出書，遇到困惑時抬頭看工廠上的「堅持」2字，找回最初的意志，一路走來做想做的事，包括了復刻記憶，給予鐵花窗價值，老靈魂獲得新生。

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