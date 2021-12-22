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台北19歲女大生喝醉！「護花使者同學」公園性侵得逞　她含淚提告

▲▼喝酒,啤酒,應酬,正妹,OL,喝醉（圖／翻攝自免費圖庫Pakutaso）

▲劉男護送喝醉的小美回宿舍，途中卻伸出狼爪。（示意圖／翻攝自免費圖庫Pakutaso）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台北一名19歲女大生小美（化名）跟同學外出喝酒，酒醉後被劉姓男同學護送回宿舍。沒想到，小美泥醉時被劉男帶到公園性侵得逞，清醒後氣得提告。台北地院依乘機性交罪判1年8月徒刑，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，且6個月內要接受2次法治教育。

判決書指出，劉男2021年2月19日凌晨2時30分載著酒醉的小美返回宿舍時，發現小美因酒醉意識不清而無法自行行走，便將對方帶到大安區某公園的滑梯。看著穿短褲、熟睡的小美，他忍不住在滑梯猥褻、性侵小美得逞。事後，小美報警提告。

▲桃園市某知名牧場去年1月間有賴姓女遊客在園區溜滑梯設施拍照時摔傷導致頭部重創，送醫急救成極重度身障。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲公園示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

法官認為，劉男不顧與小美的同學情誼，性侵行為導致對方情感上受創，實屬不該，但考量他犯後坦承犯行，也與小美調解成立，明顯有悔意，現也休學並在餐廳打工賺錢。

法官表示，本案所犯刑法第225條第1項之乘機性交罪，法定最輕本刑為3年以上有期徒刑，綜合上述考量及劉男犯罪手段尚屬平和，認為以法定最輕本刑有期徒刑3年，猶屬過重，因此酌量減刑，依乘機性交罪判1年8月徒刑，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，且6個月內要接受2次法治教育。

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