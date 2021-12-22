全聯開賣烤雞、聯名天母名店Pino推限定披薩！耶誕優惠一次看

▲全聯即日起到明年1/6推出「聖誕饗宴」。（圖／業者提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

看準耶誕及跨年商機，全聯即日起到明年1/6推出「聖誕饗宴」，不論甜點、鹹食還是送禮巧克力、微醺派對必備美酒等，都幫消費者一手包辦，也將開賣去年大受好評的烤雞；其中Read Bread更與天母名店Pino Pizzeria Ristorante聯名，推出3款義式披薩；另也線上線下加碼限時2天的「7大類別瘋狂耶誕慶」活動。

為與消費者一同歡慶聖誕節到來，全聯除了推出出「聖誕饗宴」，也線上線下同步加碼限時2天的「7大類別瘋狂耶誕慶」活動，實體門市與電商PX Go!於12/25~12/26活動期間內，消費者購買奶粉、飲料、保健食品、酒、寵物、家庭清潔、預購等7大類別，並使用PX Pay支付單筆每滿1,200元，即可加贈1,200福利點，最高享10%回饋。

而巧可力也引進多款新品，期間購買指定商品享「第2件5折起」優惠，其中金莎/臻品全系列商品單筆滿299元再現折30元，如「意大利金莎ROCHER鈴鐺禮盒」內含16顆金莎，獨享或送禮都很適合；同時福利卡友購買微醺派對指定酒款，則享滿件加贈20福利點回饋。首推全聯獨家販售的「WAT美人蜜蘋果氣泡雞尾酒」，使用台灣新竹峨眉鄉的東方美人茶與蘋果衝撞出生津爽脆的滋味，活動期間2罐特價99元，全台限量72,000罐，數量有限，售完為止。

▲Read Bread此次與天母名店Pino Pizzeria Ristorante聯名推出3款義式披薩，採用方形造型的羅馬披薩，適合派對分享。

Read Bread此次與天母名店Pino Pizzeria Ristorante聯名推出3款義式披薩，消費者只需覆熱、烘烤就可在家輕鬆享受異國風味十足的聖誕大餐。Pino Pizzeria Ristorant 創辦人謝宜榮主廚是台灣首位取得正宗拿坡里披薩協會認證的義菜名廚，熱愛義大利文化的他，在食材的選用上特別用心，原料皆遵循羅馬披薩傳統工法，採用法國麵包粉與義大利橄欖油攪拌成麵糰後，再以仿手工機械桿平餅皮，使得烤焙後餅皮酥脆柔軟。



Read Bread X Pino Pizzeria聯名新品採用方形造型的羅馬披薩，適合派對分享，像是「雙重起司披薩」使用義大利聖瑪扎諾蕃茄製作的披薩醬，搭配義大利橄欖油，鋪上德國的馬札瑞拉起司及阿根廷的切達起司，還有小朋友最愛的德國香腸，除了風味道地，口味接受度極高。「經典夏威夷披薩」同樣使用聖瑪扎諾蕃茄製作披薩醬，鋪上馬札瑞拉起司及切達起司，再搭配鳳梨片及火腿片，是許多人經典的回憶。搭配聖誕節到來，12/23上市的限定款「胡椒香腸披薩」則以美國的義式臘腸為主角，呈現傳統簡約的風格，均一價89元。

▲Read Bread亦有3款輕食三明治，像是「起司里肌可頌」。



另外，Read Bread亦有3款輕食三明治，不僅CP值高，還兼具美味與營養，像是「起司里肌可頌」香酥柔軟的可頌堡體，夾入軟嫩里肌肉片與香醇起司片，2入一盒，平均一個不到50元，比美式大賣場更划算。「熟麩貝果雞肉蔬菜盒」以熟麩貝果搭配舒肥雞胸肉，豐富的多樣蔬菜、菇類及舒肥技法處理的香料火雞肉，烹調方式多以蒸烤為主，低脂少油，保留食物原味也更健康。「厚豬排吐司三明治」則使用國產熟成里肌豬排配上脆嫩高麗菜絲，吐司則使用蜂蜜吐司增加香氣，口感清爽。以上新品僅於北部門市限定販售。

▲▼而全聯調理品牌美味堂於去年推出烤雞等商品後，深受消費者喜愛，12/23起人氣商品好評再登場。





而全聯調理品牌美味堂於去年推出烤雞等商品後，深受消費者喜愛，一整年約可賣出近650萬元，標榜不需辦賣場會員就能買的到。12/23起人氣商品好評再登場，通通200元有找，推出「紐奧良烤火雞翅派對盒」，挑選美國直輸火雞中翅，以紐奧良香料24小時醃製，以爐烤烤出金黃酥脆外皮，搭配以紅酒、綜合莓汁、肉桂等熬煮的野莓醬及特調黃芥末醬與烤馬鈴薯、地瓜是一道適合闔家享用的節慶派對美食。

▲「德式脆皮豬腳」以簡單調味突顯豬腳原味口感。

而歡聚必買的「墨西哥香烤半雞」，選用上等優質春雞，加上濃郁墨西哥香料，以獨家烘烤技術，使雞肉金黃皮薄、肉質鮮嫩，烤箱或氣炸鍋覆熱就可品嘗。「德式脆皮豬腳」以簡單調味突顯豬腳原味口感，外皮酥脆，瘦肉軟嫩；搭配酸甜爽口的酸菜，解膩又開胃，另附黃芥茉醬可以沾醬，絕妙滋味難以抵擋！



至於We Sweet從12月初聖誕巧克力季開始，以人氣名店、職人名師聯名新品打頭陣，精選台灣在地品牌Feeling18-18度C巧克力工房及世界甜點冠軍陳立喆所創立的無框架甜點店合作，推出7款巧克力甜點，受到消費者一致好評，甚至被網友稱為「無雷甜點」。

▲接續聖誕節前夕，We Sweet再推出聖誕節鎮店之寶「草莓卡士達蛋糕」。

接續聖誕節前夕，We Sweet再推出聖誕節鎮店之寶「草莓卡士達蛋糕」，每次推出必造成話題，採用整顆當季新鮮草莓，每日產地直送，佐上香滑柔順卡士達餡，風味酸甜討喜，預計推出至今，可晉升成億元級單品。



首次登場的「草莓慕斯水晶球」造型十分吸睛，充滿節慶氛圍的水晶球樣式，鮮乳製成的戚風蛋糕體為基底，搭配酸甜浪漫的草莓慕斯及白巧克力慕斯，最上層以特製融雪鮮奶油點綴新鮮草莓，最後再用討喜的聖誕樹手工巧克力片裝飾，想必是今年聖誕節必入手的派對點心。而「巨大布丁桶」是滿足布丁控的夢幻逸品，精選鮮乳與優質雞蛋製成，卡士達搭上滑順鮮奶油，每一口都香醇Q嫩，和親朋好友一起分享，甜蜜無限放大！



另外，全聯阪急麵包推出限定款節慶商品「聖誕水果麵包」嚴選五種水果乾混合於柔軟麵包中，義大利傳統風味有著微酸氣息，提升層次感，售價79元，12/17~12/26於限定門市販售。

●city’super上百聖誕儀式商品特蒐

▲city’super看準年末聚餐、交換禮物等買氣，即日起至12月25日特搜上百項充滿聖誕儀式感商品。（圖／city’super）



City’super即日起至12/25特搜上百項充滿聖誕儀式感商品，包括義大利聖誕節必吃的國民甜點「義大利水果麵包」（Panettone）、「義大利黃金麵包」（Pandoro）、聖誕烤火雞禮籃，還有歐美冬日必喝的香料熱紅酒，都一應具全並祭出優惠價。

根據業者觀察，受惠年底聚餐及聖誕節慶加持，整體酒類銷量與去年同期增逾3成，以氣泡酒、香檳、啤酒最為熱銷，佔達整體酒類銷量半數以上。尤其許多酒廠推出專為節慶打造的應景酒，以酒標及包裝有濃厚聖誕味最適合交換禮物，另外口感也都適合聖誕搭餐或派對慶祝飲用，相當討喜。

city’super首推泡渣30個月，果香更加豐沛飽滿，且帶有細緻的氣泡口感「法國查理斯聖誕限定黑中白香檳」原價2300元，特價1999元。另特別引進酒瓶外印有雪人、聖誕老公公等毛衣織紋圖案聖誕應景酒標的「西班牙 醜醜熱紅酒」（The Ugly Gluhwein）原價699元，特價579元，買2瓶再送醜醜熱紅酒馬克杯一只。

而歐洲家家戶戶於家中隨手都可煮出一杯熱香料酒（Mulled Wine），簡單加熱的紅酒中放入香料，讓其喝起來氣味豐富、口感香甜，常見添加香料有八角、丁香、肉桂、肉豆蔻。而city’super亦有貼心將搭配好的熱紅酒香料包與紅酒一同販售，消費者只需買瓶喜歡的紅酒與香料包在家一同倒入鍋中輕鬆熬煮即可。Macro熱紅酒香料包（經典風味）30g原價99元，特價89元。

＊ETtoday新聞雲提醒您：未成年請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。