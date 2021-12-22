中國官媒怒揭「蔡英文贏公投伎倆」　用人民錢洗台灣人腦、搞1450

▲民進黨公投說明會台北場，總統蔡英文致詞。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

針對近期四項公投遭到民進黨政府「完封」，中國官方媒體以「四項公投全沒過，蔡英文讓台灣失去是非」為題做專題節目，世新大學教授游梓翔於節目中指出，民進黨把公共政策議題拉到抗中保台，又濫用行政資源，加上網軍1450操作，進口萊豬就是為了討好美國。

根據中國官媒的報導，游梓翔表示，四個題目都是不同意比同意多一點，這結果很意外，「反萊豬」沒有通過，代表民眾想擋住萊豬沒有成功，很多選民沒有去投票，因為這是對事不對人，燃不起激情。

中國社科院台研所政治室副主任張華表示，民進黨在人員動員上，整個行政系統都動起來，不僅黨務，上至蔡英文、蘇貞昌，下至每一位民進黨公職人員都投入。

張華表示，台灣在疫情下，經濟出現重大問題時，應該把精力放在振興經濟，但直接跑去台灣各地宣傳，不論蔡英文、蘇貞昌都在各地宣傳，而且不是拿自己的錢，是台灣公民的納稅錢，加上民進黨控制很多公營部門，很多大型企業集團負責人都是民進黨指定的，都拿很多錢幫助，「這違反行政中立法，行政部門不可以打壓民意，這嚴重違反自己制訂的相關法律」。

在民進黨宣傳上，游梓翔說，民進黨網路宣傳不是貼文、買廣告而已，做法是由中央廚房發動，製作哏圖利用網路人脈，用平常養的網軍，小編是用公家預算給親綠公關公司，很多在網路上還有多重身份，這種就叫1450。

游梓翔說，民進黨想要宣傳時，就會遍地開花，用人民錢來洗台灣人的腦，這次四項公投，蔡英文就貼在社群平台，故意把反萊豬說成反美豬，故意混淆視聽，透過1450這種假訊息散播出去。

另外，游梓翔表示，蔡英文還有一個伎倆，就是說四個不同意，台灣更有力，並且直接說同意的話，經貿會被鎖在中國，更惡劣是說，股票會下跌，這讓大家都不敢出去投票。

在民進黨所謂「績效考核機制」上，張華表示，10月份前，民進黨並沒有重視這個案子，民進黨後來意識到，四案是不利的，就用選舉的套路來打，制定所謂的績效考核，由於很多人著眼於2022年九合一選舉，很多政治人物要受到民進黨提名，9月份黨代表大會上，已經更改遊戲規則，現在是蔡英文一個人說了散，幾虎所有民進黨政治人物都要爭相表現，徵得蔡英文的歡心。

張華說，好比辦宣講會，那就給你加分獎勵，透過完全量化的方式，而動員上也非常到位，看到台灣新聞跟選舉時一樣的大會，各種宣傳車都在台灣到處出現，民進黨完全是以選舉方式來打。

游梓翔說，這次顯示，民進黨似乎找到一種選舉的勝利方程式，無限上綱到把公共政策議題拉到抗中保台，濫用國家資源，加上1450網軍就可以選贏選舉，而且屢試不爽，但最後叫出來的，卻只比國民黨多一點點而已。

游梓翔說，國民黨資源不對等，屬性也不一樣，所以動員不出支持者，加上台灣人民厭惡藍綠惡鬥，綠營這時候就佔上風了，藍營跟中間選民還有人說「我思故我在」，綠營就說「我綠故我在」，加上綠營透過「公家就是我家」，以及搞1450就能贏。

游梓翔強調，台灣民主不斷退步，政治不正確的話就給你戴帽子，關媒體、滅政敵，民進黨根本不在乎中間選民冷漠，這對他們反而是有利的，他們就繼續掌握權力，這次投票票數很近，這與題目無關了，剩下的只有藍綠，沒有是非了。