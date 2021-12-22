　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中國官媒怒揭「蔡英文贏公投伎倆」　用人民錢洗台灣人腦、搞1450

▲民進黨公投說明會台北場，總統蔡英文致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨公投說明會台北場，總統蔡英文致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

針對近期四項公投遭到民進黨政府「完封」，中國官方媒體以「四項公投全沒過，蔡英文讓台灣失去是非」為題做專題節目，世新大學教授游梓翔於節目中指出，民進黨把公共政策議題拉到抗中保台，又濫用行政資源，加上網軍1450操作，進口萊豬就是為了討好美國。

根據中國官媒的報導，游梓翔表示，四個題目都是不同意比同意多一點，這結果很意外，「反萊豬」沒有通過，代表民眾想擋住萊豬沒有成功，很多選民沒有去投票，因為這是對事不對人，燃不起激情。

中國社科院台研所政治室副主任張華表示，民進黨在人員動員上，整個行政系統都動起來，不僅黨務，上至蔡英文、蘇貞昌，下至每一位民進黨公職人員都投入。

張華表示，台灣在疫情下，經濟出現重大問題時，應該把精力放在振興經濟，但直接跑去台灣各地宣傳，不論蔡英文、蘇貞昌都在各地宣傳，而且不是拿自己的錢，是台灣公民的納稅錢，加上民進黨控制很多公營部門，很多大型企業集團負責人都是民進黨指定的，都拿很多錢幫助，「這違反行政中立法，行政部門不可以打壓民意，這嚴重違反自己制訂的相關法律」。

在民進黨宣傳上，游梓翔說，民進黨網路宣傳不是貼文、買廣告而已，做法是由中央廚房發動，製作哏圖利用網路人脈，用平常養的網軍，小編是用公家預算給親綠公關公司，很多在網路上還有多重身份，這種就叫1450。

游梓翔說，民進黨想要宣傳時，就會遍地開花，用人民錢來洗台灣人的腦，這次四項公投，蔡英文就貼在社群平台，故意把反萊豬說成反美豬，故意混淆視聽，透過1450這種假訊息散播出去。

另外，游梓翔表示，蔡英文還有一個伎倆，就是說四個不同意，台灣更有力，並且直接說同意的話，經貿會被鎖在中國，更惡劣是說，股票會下跌，這讓大家都不敢出去投票。

在民進黨所謂「績效考核機制」上，張華表示，10月份前，民進黨並沒有重視這個案子，民進黨後來意識到，四案是不利的，就用選舉的套路來打，制定所謂的績效考核，由於很多人著眼於2022年九合一選舉，很多政治人物要受到民進黨提名，9月份黨代表大會上，已經更改遊戲規則，現在是蔡英文一個人說了散，幾虎所有民進黨政治人物都要爭相表現，徵得蔡英文的歡心。

張華說，好比辦宣講會，那就給你加分獎勵，透過完全量化的方式，而動員上也非常到位，看到台灣新聞跟選舉時一樣的大會，各種宣傳車都在台灣到處出現，民進黨完全是以選舉方式來打。

游梓翔說，這次顯示，民進黨似乎找到一種選舉的勝利方程式，無限上綱到把公共政策議題拉到抗中保台，濫用國家資源，加上1450網軍就可以選贏選舉，而且屢試不爽，但最後叫出來的，卻只比國民黨多一點點而已。

游梓翔說，國民黨資源不對等，屬性也不一樣，所以動員不出支持者，加上台灣人民厭惡藍綠惡鬥，綠營這時候就佔上風了，藍營跟中間選民還有人說「我思故我在」，綠營就說「我綠故我在」，加上綠營透過「公家就是我家」，以及搞1450就能贏。

游梓翔強調，台灣民主不斷退步，政治不正確的話就給你戴帽子，關媒體、滅政敵，民進黨根本不在乎中間選民冷漠，這對他們反而是有利的，他們就繼續掌握權力，這次投票票數很近，這與題目無關了，剩下的只有藍綠，沒有是非了。

►神級保暖「石墨烯襪＋毯子」打5折！

ET快訊
落髮毀顏值！　6大類「養髮食物」一次看
許聖梅談蕾宏之戰！製作人1原因「咆嘯怒譙」　她氣哭：當我乞丐
公公愛擺臭臉給媳婦看　卻爬上床「搞大她肚子」
婚後扛房貸遭婆婆嗆「薪水這麼少」　媳婦聽傻眼：怎不罵妳兒子
入冬最強寒流？挾雨濕冷凍骨9°C　一張圖看「全台冷很久」
房號顛倒弄混！防疫旅館爆「送錯確診者」烏龍　北市：已檢討流程
男歌手點名黑人！批「兄弟出事逃超快」：不要讓小咖我出手
徐若瑄捲入李王婚變　律師揭「最佳反擊」方式

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

2兆總預算跳過審查　朱立倫：民進黨創下國會惡例

謝長廷請假！不出席立法院報告　陳以信嗆：不敢來嗎？

房號顛倒弄混！防疫旅館爆「送錯確診者」烏龍　北市：已檢討流程

4架次共機今闖我西南空域　空軍派遣空中巡邏兵力應對

中國官媒怒揭「蔡英文贏公投伎倆」　用人民錢洗台灣人腦、搞1450

潛艦國造傳弊案　海軍反駁：違約廠商均已解約「絕無浪費公帑」　

處理顏寬恒檢舉！NCC發函民視、三立　主委竟拿王力宏類比...她氣炸

韓國瑜變身暢銷作家！新書霸榜冠軍　他感動喊：本來有點緊張

黃珊珊反對普發重陽敬老金　喊話「台北市長參選人」表態

朱立倫、趙少康、侯友宜、韓國瑜誰能贏2024？　傅崐萁：誰選都輸

誤認男友「偷瞄大長腿」直接巴蕊　他轉頭喊冤：我只是研究車子...

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

王力宏.李靚蕾婚變爭議全劇終？　10分鐘看完「蕾神之錘VS.宏慌之力」

弟弟帶小被被奔狗床陪睡饋修❤　比特犬遭壓到腿麻仰頭大崩潰！

3百萬名車「違規壓機車停等區」　騎士敲窗驚見...王世堅！堅哥！！！

轎車直接切入！重機急煞按喇叭　火大追上前「捶歪後照鏡」掀熱議

懷孕拉布拉多被主人送上狗肉車　好心哥「搶回1+8生命」狗媽笑了

《惡吻》家族合體！唐從聖遲到被猛虧　直樹爸「看過鄭元暢節目」結果糗了XD

巨鼠入侵！2歲童熟睡「身體被爬」 下秒鑽枕頭上...嬤驚醒秒彈出被窩

《全明星3》接力激戰！徐謀俊狂奔逆轉戰局　王子再展飛毛腿...艾薇首棒被超前自責哭了

2兆總預算跳過審查　朱立倫：民進黨創下國會惡例

謝長廷請假！不出席立法院報告　陳以信嗆：不敢來嗎？

房號顛倒弄混！防疫旅館爆「送錯確診者」烏龍　北市：已檢討流程

4架次共機今闖我西南空域　空軍派遣空中巡邏兵力應對

中國官媒怒揭「蔡英文贏公投伎倆」　用人民錢洗台灣人腦、搞1450

潛艦國造傳弊案　海軍反駁：違約廠商均已解約「絕無浪費公帑」　

處理顏寬恒檢舉！NCC發函民視、三立　主委竟拿王力宏類比...她氣炸

韓國瑜變身暢銷作家！新書霸榜冠軍　他感動喊：本來有點緊張

黃珊珊反對普發重陽敬老金　喊話「台北市長參選人」表態

朱立倫、趙少康、侯友宜、韓國瑜誰能贏2024？　傅崐萁：誰選都輸

本土劇女神開「制服趴」！　韓瑜學生樣正到翻…網瘋喊：哪間學校

搶救台灣首艘南極探測船！「海功號」暫緩拆除　將會勘保留價值

米可白102歲爺爺千人爭看！　「他還打保齡球」長壽秘訣曝光

面試被問萬年考古題…她「誠實回答」下場超悲劇　過來人點出真相

2兆總預算跳過審查　朱立倫：民進黨創下國會惡例

三代《蜘蛛人》片酬曝光！第1名「單集撈4.8億」其他2人看不見車尾燈

謝長廷請假！不出席立法院報告　陳以信嗆：不敢來嗎？

統一超點數生態圈會員活躍度成長25%　年發近10億點創新高

許聖梅談蕾宏之戰！製作人1原因「咆嘯怒譙」…她氣哭：當我乞丐

全聯開賣烤雞、聯名天母名店Pino推限定披薩！耶誕優惠一次看

超療癒！美容師夾出耳內巨型粉刺 96秒巧手「勾、拉」網讚：太酥麻

政治熱門新聞

網質疑開車玩手機　王世堅回應了

快訊／北市將重發敬老金　柯文哲提覆議案遭封殺！48人贊成、7人反對　

「沒蔡英文，半導體沒今天」　他：小英沒當總統intel不會看台灣

韓國瑜將在2022大選回歸？　王浩宇預測「這個縣市」是他的唯一

快訊／蔡英文表態挺大新竹合併升格　「希望黨公職支持」

呱吉自爆「我真的性成癮」　網翻「1分鐘片」打臉：你真的不行！

預言全球疫情「這時間」結束　沈富雄曝解封公式：我比印度神童還神

明年恐缺電　核四前廠長拋「讓郭台銘接手重啟核四」

北市防疫旅館爆「送錯確診者」烏龍

林智堅拚當16年新竹市長　國民黨緊咬對手為一己之私

台南藍軍提案改國號「台灣共和國」　市議會通過

國民黨執政半導體還不是護國神山　黃崇仁：功勞要給蔡英文

趙少康稱南部公投不看內容　他反問：黃敏惠、張麗善、王惠美接受？

朱、趙、侯、韓誰能贏2024？　傅崐萁回應了

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／網爆By2妹妹Yumi吞藥輕生

李靚蕾爆「電影院女友」是張惠妹！散場當眾抓猴

By2妹Yumi輕生爆是假的！醫護怒轟「她自己掛急診」

人妻炮友是誰？重讀蕾神長文這2字有玄機

他嗆蕾神「狂影射很煩！拿證據」　遭一面倒回3字

張惠妹崩潰大哭！王力宏冷暴力「絕情分手爛招曝」

Yumi爆輕生「洗胃搶救」現場照曝！

王力宏「子彈都準備好了」道歉內幕曝

Yumi閨蜜007「5點嗆爆李靚蕾」！

遭拋棄山上！牠見救命稻草秒飛奔

快訊／遭李靚蕾二度影射　徐若瑄火大發文

李靚蕾「替黑范夫妻澄清」引熱議！　陳建州回應了

徐若瑄「看到誰真朋友」網幫QQ

張惠妹慘遇絕情郎！王力宏PO家人合照只修掉她

狗狗出門迎接外送員　他愣30秒噴淚

更多

最夯影音

更多
誤認男友「偷瞄大長腿」直接巴蕊　他轉頭喊冤：我只是研究車子...

誤認男友「偷瞄大長腿」直接巴蕊　他轉頭喊冤：我只是研究車子...
弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

王力宏.李靚蕾婚變爭議全劇終？　10分鐘看完「蕾神之錘VS.宏慌之力」

王力宏.李靚蕾婚變爭議全劇終？　10分鐘看完「蕾神之錘VS.宏慌之力」

弟弟帶小被被奔狗床陪睡饋修❤　比特犬遭壓到腿麻仰頭大崩潰！

弟弟帶小被被奔狗床陪睡饋修❤　比特犬遭壓到腿麻仰頭大崩潰！

3百萬名車「違規壓機車停等區」　騎士敲窗驚見...王世堅！堅哥！！！

3百萬名車「違規壓機車停等區」　騎士敲窗驚見...王世堅！堅哥！！！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面