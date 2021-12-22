失意男徘徊湖邊　派出所長是同鄉！「Men's Talk」解危機

記者鄧木卿／台中報導

台中市一名40歲葛姓男子酒後心情不佳，前天晚上與同居女友到台中公園散心，未料她去了趟廁所出來即遍尋不著葛男，派出所所長吳政和等人立即全面搜尋，果然發現葛男徘徊湖邊，心事重重望向湖面，吳員好言相勸先拉離湖畔，並且席地而坐促膝長談，一聊之下竟發現2人是台東同鄉，葛男吐露心事後，不但心情也豁然開朗，還跟所長合照留念，並承諾不會再有做傻事念頭了。

▲一名失意男子徘徊湖邊，員警們展開「Men's Talk」開導，化解危機。（圖／警方提供）

台中市警局二分局公園派出所所長吳政和、警員李宓璇、余珮毓及高銘宏日前獲報有人失蹤，立即在公園內搜尋，果然在日月湖邊看見一名男子心事重重的望向湖面，員警擔心他有不好的念頭，迅速上前將男子拉離湖畔。

經過員警一番勸說，葛男雖同意離開湖畔邊，但仍然不願意回家，還說想留下來看日月湖畔的夜景，此時所長吳政和提議，不如大家席地而坐聊聊天，幾個員警就坐在湖岸旁的草皮上聽葛男傾吐心事，一聊之下才發現，吳所長與葛男都是台東人，利用這層地緣關係拉近彼此距離，2人展開「Men's Talk」。

葛男這才吐露心聲，他原本是從事工地建築工作，卻因腰骨受傷無法繼續工作，目前待業中，辜負了父母對他的期望，再加上喝了酒與同居人吵架，種種負面因素作祟起了不好的念頭，但和吳所長「Men's Talk」後，讓葛男覺得他鄉遇故知，心情也豁然開朗，葛男還主動表示要跟所長合照留念，很感謝員警及時幫忙，鼓勵他活著就有希望，工作慢慢再找就好，他也承諾不會再有做傻事的念頭，會勇敢面對困境挑戰。

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