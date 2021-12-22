郵遞寄活狗狗！打開一看已經沒了呼吸　滿地紙箱他驚呼：都死了

▲現場一片狼藉。（圖／翻攝自秒拍）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸不少消費者為圖便宜和方便，會選擇郵遞寄貓狗等，造成寵物大量死亡。江蘇鹽城近日就有多隻活體動物在轉運站被發現後拆箱解救，然而多數都已死亡，現場「屍橫遍野」。

▲黑白狗狗已經死亡。（圖／翻攝自秒拍）

綜合陸媒報導，近日一段「阜寧縣貨運公司非法攬收活體寵物」的影片在網路流傳。畫面可見，拍攝者剪開紙箱，裡面卻躺著一隻黑白小狗，「都死了，哎呀...太可憐了！」

另一段畫面顯示，遍地都是裝著寵物的箱子和籠子，一名好心人高呼「這裡有活的！快快去搶救下。」

對於此次事件，圓通快遞客服表示，是第三方公司直接拉到轉運點攬收，發現是活物後已經取消了訂單，公司不允許郵寄活體寵物，目前已經報警處理。

實際上，活體快遞的事件層出不窮，還有商家在網路平台銷售「寵物盲盒」。一家山東濰坊的店鋪在售賣名為「倉鼠活體寵物一隻送籠子盲盒活物」的商品，有消費者留言稱，「沒到多久就死了」、「臭死，扔了」。

在網路銷售平台上輸入關鍵詞「寵物」、「活體」，還有大量的貓、狗、鳥等動物售賣。網店的客服人員均稱，每隻寵物都有檢疫證明，且都採用空運方式運輸。

▲有隻狗狗還幸運活著。（圖／翻攝自秒拍）

根據大陸《郵政法實施細則》第三十三條規定，禁止寄遞或者在郵件內夾帶的物品包括各種活的動物。《動物防疫法》第五十一條、五十二條明確規定，屠宰、經營、運輸的動物，以及用於科研、展示、演出和比賽等非食用性利用的動物，應當附有檢疫證明；經營和運輸的動物產品，應當附有檢疫證明、檢疫標誌；經航空、鐵路、道路、水路運輸動物和動物產品的，托運人托運時應當提供檢疫證明，沒有檢疫證明的，承運人不得承運。