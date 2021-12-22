　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

史上保存最完好「恐龍蛋化石」出土！內藏完整胚胎　捲曲呈破殼姿勢

▲科學家發現6600萬年前的恐龍化石。（圖／翻攝自iScence官網）

▲科學家發現至少6600萬年前的恐龍胚胎化石。（圖／翻攝自iScence官網）

實習記者丁玟華／綜合報導

科學家發現至少6600萬年前且保存完好的「恐龍胚胎」化石，這個胚胎呈捲曲姿勢，就像雞正準備從蛋中孵化一樣，讓科學家進一步了解恐龍胚胎孵化前是如何活動的，以及與鳥類的關係。

根據《衛報》報導，這塊化石是在中國南部贛州市發現的，屬於一種無牙的獸腳亞目恐龍，或稱偷蛋龍（oviraptorid，一種小型獸腳亞目恐龍），目前典藏於福建省英良石材自然歷史博物館。伯明罕大學研究人員在《iScience》上表示，這是有史以來發現最好的恐龍胚胎之一，並將它取名為「Baby Yingliang（英良貝貝）」。

近百年來，科學家已發現不少恐龍蛋和巢穴，但處於蛋殼內的胚胎化石卻非常罕見。這隻恐龍胚胎化石的頭位於身體下方，腳放在兩側，身體背部沿著蛋的鈍端蜷縮著，從頭到尾總長度估計為27公分，蜷曲在一個長度為17公分的長形蛋化石中。這種姿勢與現代鳥類的胚胎極為類似，但在以前的恐龍胚胎化石中從來沒見過。

▲▼ 0

▲研究推測英良貝貝當時被土石掩埋時已快孵化。（圖／翻攝自@SteveBrusatte Twitter）

研究人員指出，鳥類在孵化前會有一系列的收縮姿勢，即會彎曲身體，把頭伸到翅膀下面，但未能完成這種姿勢的胚胎，孵化失敗並死亡的機率就很高。研究人員認為，這個已成型、幾近破殼而出的恐龍胚胎約在7200萬到6600萬之間，可能是因為一場突然其來的土石流掩埋了蛋，保護它未受食腐動物的侵害。

恐龍蛋化石並不罕見，但含有胚胎的就更少見，加上這類恐龍胚胎的骨骼結構非常脆弱，即使被包裹覆在蛋殼裡，也很難保存，這應是人類史上首次觀察到恐龍的胚胎，以類似鳥類的姿態蜷曲在蛋殼中。

研究作者之一、加拿大卡爾加里大學地球科學系副教授杰倫尼斯基（Darla Zelenitsky）即讚嘆表示，這個恐龍胚胎是他們見過最美麗的化石之一，「我投入恐龍蛋研究已有25個年頭，但從未見過類似的東西。」該團隊希望使用先進的掃描技術，對胚胎進行更詳盡的研究，包括完整骨骼成像，因為身體的一部分仍被岩石覆蓋。這項研究於12月21日發表在《iScience》雜誌上。

►神級保暖「石墨烯襪＋毯子」打5折！

ET快訊
「好市多神物」24年凍漲驚呆　內行引誘成功：都衝著它辦卡
4大疫苗+混打副作用比較出爐！　第2劑「這組合」最不舒服
被老公寵上天！「嫁最好的女星」網一致點名她：婆婆也當女兒在疼
Yumi吞藥「PO危重症急診單」有用意？　律師揪1疑點：很不
快訊／大新竹合併機會大增！　蔡英文首度表態力挺

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

WHO建議「免疫功能低下」患者　可接種第3劑Novavax疫苗

伊朗2列火車相撞！車廂出軌傾斜　至少22人受傷

粉絲心碎！東京迪士尼閃電宣布「停賣氣球」　原因曝光

日本鰻魚驚爆造假！拿中國貨冒充賣5年　日批發商鞠躬謝罪

118年前奢華禮服「掉出1顆糖」！修復師好奇一舔　味道超驚人

正妹訂Airbnb住進「神秘空間」　窗戶一開竟是別人餐桌！網全看傻

女大生跑趴突然全身癱軟　手臂出現「神秘瘀傷」驚：被下藥打針

緬甸礦場嚴重坍方至少1死　傳百人下落不明！恐已被捲入湖中

日本爆首例Omicron社區傳染！一家3口無出國史「找不到感染源」

史上保存最完好「恐龍蛋化石」出土！內藏完整胚胎　捲曲呈破殼姿勢

王力宏.李靚蕾婚變爭議全劇終？　10分鐘看完「蕾神之錘VS.宏慌之力」

誤認男友「偷瞄大長腿」直接巴蕊　他轉頭喊冤：我只是研究車子...

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

3百萬名車「違規壓機車停等區」　騎士敲窗驚見...王世堅！堅哥！！！

轎車直接切入！重機急煞按喇叭　火大追上前「捶歪後照鏡」掀熱議

弟弟帶小被被奔狗床陪睡饋修❤　比特犬遭壓到腿麻仰頭大崩潰！

懷孕拉布拉多被主人送上狗肉車　好心哥「搶回1+8生命」狗媽笑了

巨鼠入侵！2歲童熟睡「身體被爬」 下秒鑽枕頭上...嬤驚醒秒彈出被窩

《全明星3》接力激戰！徐謀俊狂奔逆轉戰局　王子再展飛毛腿...艾薇首棒被超前自責哭了

《惡吻》家族合體！唐從聖遲到被猛虧　直樹爸「看過鄭元暢節目」結果糗了XD

WHO建議「免疫功能低下」患者　可接種第3劑Novavax疫苗

伊朗2列火車相撞！車廂出軌傾斜　至少22人受傷

粉絲心碎！東京迪士尼閃電宣布「停賣氣球」　原因曝光

日本鰻魚驚爆造假！拿中國貨冒充賣5年　日批發商鞠躬謝罪

118年前奢華禮服「掉出1顆糖」！修復師好奇一舔　味道超驚人

正妹訂Airbnb住進「神秘空間」　窗戶一開竟是別人餐桌！網全看傻

女大生跑趴突然全身癱軟　手臂出現「神秘瘀傷」驚：被下藥打針

緬甸礦場嚴重坍方至少1死　傳百人下落不明！恐已被捲入湖中

日本爆首例Omicron社區傳染！一家3口無出國史「找不到感染源」

史上保存最完好「恐龍蛋化石」出土！內藏完整胚胎　捲曲呈破殼姿勢

北高行撤銷NCC否決凱擘移頻《壹電視新聞》　陳耀祥：侵害行政權

遼寧號艦隊西太平洋演練　日防衛省公佈「殲15起降演練」照片

前隊友尚波特：詹皇知道自己毀了籃球　揭湖人一哥假摔原因

黃偉哲顧生態護水雉！　期許建立民生與生態平衡點創雙贏

敬老金法律案「只為發錢」　北市府：議會僭越行政權

新北女回台東找媽媽迷途車站徘徊　警耐心安撫護送返家

WHO建議「免疫功能低下」患者　可接種第3劑Novavax疫苗

5G吃到飽1399元被酸太貴　遠傳總座：退休前下架吃到飽費率

蔡英文支持大新竹合併　朱立倫：民進黨一黨之私

陽耀勳遭釋出「我還可以打！」　投打不侷限只盼有機會

好眼力！高雄飯店玻璃超乾淨 她驚見哈姆立克式晃動網笑翻

國際熱門新聞

Model S維修太貴　車主氣死直接炸毀

猴嬰命喪狗群　猴群反攻「屠殺250狗」

兒子婚後帶老婆回家　爸爸一看傻眼：是我前妻

猴群報復摔死250狗　嫌犯抓到了

SOD是真的！菜鳥女警抖臀蹭男上司　艷舞影片曝

馬達加斯加直升機墜毀　部長游泳12小時上岸

南海驚現詭異漂浮坦克！印尼軍方證實

機長打賭盲降秒墜400m　70人慘死

潑元宇宙冷水　馬斯克2字形容

歐盟承認台灣數位疫苗證明　22日起生效

俄烏情勢緊張　楊永明：美國不會為了烏克蘭開戰

杜拜王妃離婚逃英國！今獲203億贍養費

他車禍無傷脫困　竟是恐龍裝救命

王力宏渣男行徑曝光！專家：有1行為就是出軌了

更多熱門

相關新聞

發現新種甲龍　擁有特殊骨板結構尾巴

發現新種甲龍　擁有特殊骨板結構尾巴

在智利麥哲倫省發現了新的裝甲恐龍化石「Stegouros elengassen」，這個新物種有一條骨板結構的尾巴，這是目前為止沒有在其他恐龍身上見過的。研究學者阿庫尼亞（Sergio Soto Acuña）表示，「這種尾巴非常奇特，看似於響尾蛇或刺尾蜥蜴的尾巴，結構卻不同」。

1億年琥珀發現完整螃蟹　清晰細節照曝

1億年琥珀發現完整螃蟹　清晰細節照曝

日上班族發現化石　取名薩摩翼龍

日上班族發現化石　取名薩摩翼龍

史前巨鯊出土！　中國山西首次發現2.9億年前瓣齒鯊

史前巨鯊出土！　中國山西首次發現2.9億年前瓣齒鯊

四川發現恐龍化石　命名野比大雄

四川發現恐龍化石　命名野比大雄

關鍵字：

iScience恐龍胚胎化石

讀者迴響

熱門新聞

快訊／網爆By2妹妹Yumi吞藥輕生

李靚蕾爆「電影院女友」是張惠妹！散場當眾抓猴

他嗆蕾神「狂影射很煩！拿證據」　遭一面倒回3字

Yumi爆輕生「洗胃搶救」現場照曝！

張惠妹崩潰大哭！王力宏冷暴力「絕情分手爛招曝」

王力宏「子彈都準備好了」道歉內幕曝

李靚蕾「替黑范夫妻澄清」引熱議！　陳建州回應了

張惠妹慘遇絕情郎！王力宏PO家人合照只修掉她

遭拋棄山上！牠見救命稻草秒飛奔

快訊／遭李靚蕾二度影射　徐若瑄火大發文

Yumi閨蜜007「5點嗆爆李靚蕾」！

福原愛爆新戀情！小5歲男友正是「橫濱偷情高帥男」

狗狗出門迎接外送員　他愣30秒噴淚

爆Yumi吞藥輕生譙王力宏…PO文者被猜「By2姐姐」

李靚蕾佈局忍6年！翻拍By2妹Yumi裸照「藏3貓膩」

更多

最夯影音

更多
王力宏.李靚蕾婚變爭議全劇終？　10分鐘看完「蕾神之錘VS.宏慌之力」

王力宏.李靚蕾婚變爭議全劇終？　10分鐘看完「蕾神之錘VS.宏慌之力」
誤認男友「偷瞄大長腿」直接巴蕊　他轉頭喊冤：我只是研究車子...

誤認男友「偷瞄大長腿」直接巴蕊　他轉頭喊冤：我只是研究車子...

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

3百萬名車「違規壓機車停等區」　騎士敲窗驚見...王世堅！堅哥！！！

3百萬名車「違規壓機車停等區」　騎士敲窗驚見...王世堅！堅哥！！！

轎車直接切入！重機急煞按喇叭　火大追上前「捶歪後照鏡」掀熱議

轎車直接切入！重機急煞按喇叭　火大追上前「捶歪後照鏡」掀熱議

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面