史上保存最完好「恐龍蛋化石」出土！內藏完整胚胎　捲曲呈破殼姿勢

▲科學家發現至少6600萬年前的恐龍胚胎化石。（圖／翻攝自iScence官網）

實習記者丁玟華／綜合報導

科學家發現至少6600萬年前且保存完好的「恐龍胚胎」化石，這個胚胎呈捲曲姿勢，就像雞正準備從蛋中孵化一樣，讓科學家進一步了解恐龍胚胎孵化前是如何活動的，以及與鳥類的關係。

根據《衛報》報導，這塊化石是在中國南部贛州市發現的，屬於一種無牙的獸腳亞目恐龍，或稱偷蛋龍（oviraptorid，一種小型獸腳亞目恐龍），目前典藏於福建省英良石材自然歷史博物館。伯明罕大學研究人員在《iScience》上表示，這是有史以來發現最好的恐龍胚胎之一，並將它取名為「Baby Yingliang（英良貝貝）」。

近百年來，科學家已發現不少恐龍蛋和巢穴，但處於蛋殼內的胚胎化石卻非常罕見。這隻恐龍胚胎化石的頭位於身體下方，腳放在兩側，身體背部沿著蛋的鈍端蜷縮著，從頭到尾總長度估計為27公分，蜷曲在一個長度為17公分的長形蛋化石中。這種姿勢與現代鳥類的胚胎極為類似，但在以前的恐龍胚胎化石中從來沒見過。

▲研究推測英良貝貝當時被土石掩埋時已快孵化。（圖／翻攝自@SteveBrusatte Twitter）

研究人員指出，鳥類在孵化前會有一系列的收縮姿勢，即會彎曲身體，把頭伸到翅膀下面，但未能完成這種姿勢的胚胎，孵化失敗並死亡的機率就很高。研究人員認為，這個已成型、幾近破殼而出的恐龍胚胎約在7200萬到6600萬之間，可能是因為一場突然其來的土石流掩埋了蛋，保護它未受食腐動物的侵害。

恐龍蛋化石並不罕見，但含有胚胎的就更少見，加上這類恐龍胚胎的骨骼結構非常脆弱，即使被包裹覆在蛋殼裡，也很難保存，這應是人類史上首次觀察到恐龍的胚胎，以類似鳥類的姿態蜷曲在蛋殼中。

研究作者之一、加拿大卡爾加里大學地球科學系副教授杰倫尼斯基（Darla Zelenitsky）即讚嘆表示，這個恐龍胚胎是他們見過最美麗的化石之一，「我投入恐龍蛋研究已有25個年頭，但從未見過類似的東西。」該團隊希望使用先進的掃描技術，對胚胎進行更詳盡的研究，包括完整骨骼成像，因為身體的一部分仍被岩石覆蓋。這項研究於12月21日發表在《iScience》雜誌上。