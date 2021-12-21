整合網路犯罪查緝 臺高察「查緝資通犯罪督導中心」揭牌

▲臺灣高等檢察署21在在高檢署第二辦公大樓舉辦「查緝資通犯罪督導中心揭牌典禮」 。（圖／臺高檢提供，下同）

記者陳崑福／台北報導

為徹底打擊網路相關犯罪，臺灣高等檢察署21日在在高檢署第二辦公大樓舉辦「查緝資通犯罪督導中心揭牌典禮」，法務部長蔡清祥、張常務次長斗輝、最高檢察署江檢察總長惠民等檢察機關首長均親臨觀禮，並與高檢署邢檢察長，共同主持揭牌典禮。

蔡部長致詞時特別肯定高檢署排除萬難，擘劃並設置查緝資通犯罪督導中心，作為各地檢署查緝資通犯罪的後盾，克服查緝的困難，提昇查緝資通犯罪的能量，實屬突破性及創新性的作法。尤其近年來從假訊息的散布、網路駭客的攻擊，到最近引起社會關注的DEEPFAKE深度偽造影片，都嚴重危害到社會治安，甚至國家安全。另網路色情、詐欺、販售槍械，網路恐嚇、販售毒品、妨害名譽、侵害著作權等犯罪型態，受害者日益眾多。都值得我們偵查機關全力偵辦，以維護民眾權益及國家安全。

臺高檢表示，資通犯罪因具隱匿性、智慧性及跨境性，已然成為國內當前最猖獗、隱晦及暴利之犯罪型態。為因應資通犯罪查緝之困難，並發展策略以打擊現行及未來可能產生的資通犯罪，因此特別成立「查緝資通犯罪督導中心」以研究重大資通犯罪類型之犯罪架構，設定查緝策略，並建構執法單位之查緝平台，以統合偵查動能，積極打擊資通犯罪，以維護民眾權益。