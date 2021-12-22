王力宏「走錯這1步」害自己什麼都沒了！網也嘆：不做可能沒事

▲隨著李靚蕾的爆料，王力宏形象崩塌。（圖／翻攝自王力宏臉書）

網搜小組／鄺郁庭報導

「蕾宏之戰」已狂洗每個人的版面超過一周，一切要從15日王力宏宣告結束8年婚姻開始算起，接著16日則傳出都是「女方太強勢、有婆媳問題」的關係，結果17日李靚蕾就爆出毀滅性長文，戳破王力宏完美形象。就有網友在PTT的Gossiping板上問卦，「王力宏如果硬不提離婚會怎樣？」讓其他人也超感慨。

這位網友文中表示，王力宏提離婚之後，下場竟是事業完了、錢沒了、小孩想必也沒了，「如果再來一次，回到半年前好了，王力宏打死不離婚，一切都維持半年前的現狀，老婆就一邊當深宮怨婦一邊帶小孩」，會不會變成李靚蕾有一天大爆發，但卻換女方堅持離婚？

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▲有網友認為，王力宏是不是不提離婚就沒事。（圖／翻攝自王力宏臉書）

「那老婆一樣會選擇有一天大爆發『我要離婚！ 不然我爆料毀了你王力宏』嗎？」而男方就可以順理成章的離婚。原PO也說到，畢竟開端就是兩人和離，然後王家有人放話，女方才會反擊，讓一切爆炸，「王力宏如果硬不提離婚會怎樣？」

話題一出，不少人也都頗有感，「感覺女方一直都默許，只是連名份都要收回，這太超過了」、「說真的他沒要離，就沒這麼多問題了」、「只要妻子不揭發，怎麼看都是不離婚比較好，而且都已經分居2年了，看李的聲明，感覺他就是9月從美國回來後，很突然的告知要離婚」、「有人逼他提吧，不然老婆放任爽爽玩，幹嘛引火自焚？」

網友們則是紛紛為李靚蕾抱不平，「不提可能就沒事，那個離婚理由根本沒把前妻看在眼裡」、「蕾其實不想離婚吧？寧願維持這虛假的婚姻」、「唉！寧願維持表面假象，可能是為小孩吧？好可憐哭哭！這樣的理由真的很傷，錢真的不是問題，是痛心+不甘心」、「女人的母性有時候也會濫用在對方身上，疼他，幫對方找理由，選擇原諒。」