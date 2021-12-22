細思蕾神1舉動！他驚恐「心機很重」吵翻了　網秒挺：是對的

▲有網友認為李靚蕾心機重。（圖／翻攝自Instagram／jl.leilei）

網搜小組／鄺郁庭報導

李靚蕾17日爆出毀滅性長文後，期間陸續敲下「蕾神之鎚」，讓大眾「重新認識」王力宏。但隨著話題持續發酵，就有人開始覺得女方很多動作讓人細思極恐，像是2015年就把訊息拍起來存證等等，不禁問卦「李靚蕾是不是也心機很重？」不少網友則認為，「女生心機重，用來保護自己是對的」，話題引發熱論。

有網友發文，提到李靚蕾2015年就將疑似是By2妹Yumi傳給王力宏的訊息拍起來，「2021年才拿出來，那是不是代表她整個婚姻，大部分時間都在做這種事情啊？細思極恐啊，這種女人。」

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另一位網友則是回文，「心機重不重，我是不知道，但才結婚2年就偷蒐證放在心裡，再跟HOMHOM生第三胎，直到最近才歐印」，讓他頗為無語，畢竟他認為正常反應的話，應該是發現後就會攤牌、告上法院，就算看在孩子份上談和，也不會想再跟男方有親密接觸，「很多男生偷吃新聞，女生的反應都是如此不是嗎？」

▲不少人認為，女生為了保護自己，不能沒有心機。（圖／翻攝自Instagram／jl.leilei）

不過，對於這樣的說法，許多人則是不以為然，「女生心機重用來保護自己是對的，用來勾引人夫，就是自取滅亡」、「（王）行不正坐不端只能怪自己」、「（王）真沒幹的話根本不用縮，就法庭見而已啊」、「難道要當傻妹受盡欺凌，還當聖母才是好女人嗎」、「離婚前後被說婆媳不和，要掌錢什麼的，她才要替自己解釋跟索取應得的部分。」

還有人點出李靚蕾爆發關鍵，「可是蕾說，他們離婚手續還沒辦好，根本還是王太太」、「李沒有想離啊！在利益角度，不離最賺」、「她放不下王太太這個身份，但最終還是保不住」、「當離婚成定局，就是開始運作這些準備，當新聞出現離婚的消息就是信號，什麼澄清都是藉口，因為這核彈早就裝好要準備發射了」、「還沒離婚好，老公就說離婚了、婆媳問題，誰的問題大啊？」