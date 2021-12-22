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見過王力宏「印象很深也很好」！他看新聞震驚：人設是拿來崩壞

▲▼王力宏。（圖／牽猴子提供）

▲王力宏暫退演藝圈。（圖／牽猴子提供）

記者施怡妏／綜合報導

李靚蕾毀滅式爆料前夫王力宏出軌、約炮、召妓、有性成，引起各界震驚，部落客DRE表示，「力宏我其實是認識的」，認識王力宏時他是大學四年級，對王力宏的印象很深，也很好，是個相貌堂堂彬彬有禮的人，看到新聞時很震驚，「那時他們都很愛惜羽毛」，並指出從此事件，學到的3件事。

部落客DRE在臉書發文，當時王力宏剛出道，還十分青澀，外表氣質出眾，斯文又有教養，「能在一票明星裡氣質出眾那是相當不容易了」，不過兩人只是點頭之交，因為王力宏出席率偏低，且自己不太主動與人攀談，「最關鍵的是，他們LA幫的，李玟、LA Boyz、隆兄弟、王力宏、周葆元…一旦聚在一起，老鄉聊天用的是流利的英文，可我的強項是台語」。

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看到新聞後，DRE感嘆表示，「時隔二十五年後看到新聞，說震驚確實有，但更多是落寞與不勝唏噓。五光十色的演藝圈花花世界是個染缸嗎？肯定是的，還是個醬缸。但就算是，你還是能選擇，別把自己腌得那麼鹹。」

▲王力宏23年前是「反色情大使」　靦腆射色：爸爸告訴我性行為最危險。（圖／翻攝自Facebook／王力宏）

▲對王力宏的印象是彬彬有禮，氣質出眾。（圖／翻攝自Facebook／王力宏）

從這次的「蕾宏之戰」，DRE分享學到5件事情：

一、策略的重要性。
二、學習作文的必要性。
三、夫妻之間的任一方，即使是掌握經濟的一方，都不應該抱有「自己比較偉大，對方可以犧牲」的想法。
四、犯後態度往往比犯錯本身更致命。
五、人設的主要用途有三：用來定位，用來行銷，以及用來崩壞。

美女作家黃大米也轉發分享此文，並表示，如果王爸爸第一時間寫的信件是，「這些年靚蕾辛苦了，這些年她對孩子付出很多，如果力宏跟我們家在婚姻上讓你委屈，我希望你還能給我們機會彌補過失⋯」這樣雷神應該會打雷打小一點，女人啊，多數來說，就是「吃軟不吃硬」。

本文由「DRE」授權提供，請勿擅自轉載。

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