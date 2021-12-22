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自爆外遇邱主任「未公開內幕」！童仲彥談王力宏性成癮：我過來人

▲▼童仲彥。（圖／記者陳家祥攝）

▲童仲彥也曾傳出外遇。（圖／記者陳家祥攝）

記者黃可昀／綜合報導

王力宏事件延燒，網友又開始盤點傳過外遇醜聞的公眾人物，其中就包括前台北市議員童仲彥。童仲彥昨天上政論節目《新聞大白話》提到，當年謠傳他的外遇對象邱主任（邱惠美）有一輛BMW大7停在他家，事實上那並非對方的車，車主另有其人，「什麼是真，甚麼是假，大家不知道！」

據了解，童仲彥2017年爆出家暴、外遇醜聞，還把當時的妻子打到肋骨斷掉、昏迷3天，面部腫脹到根本認不出來，而童仲彥受訪時還說出「看到邱主任不喜歡就不是男人」的經典名言，引發民眾公憤，頓時成為全民公敵。

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當年還有一項傳聞，邱惠美甚至還把愛車大7停在童仲彥老家，暗指兩人外遇得十分高調，時隔4年童仲彥昨天在節目中解釋，其實那台車是他舅舅的，有可能是某次舅媽去移車，被鄰居看到誤認成是邱惠美，導致消息曝光後「全家都很生氣，就我舅媽很開心」，因為舅媽被誤認成身材火辣的邱主任。

▲王力宏。（圖／翻攝自王力宏臉書）

▲童仲彥以過來人身分，聊王力宏外遇事件。（圖／翻攝自王力宏臉書）

如今王力宏事件震驚娛樂圈，還被挖出有性成癮、自戀型人格障礙，童仲彥心有戚戚焉地說「我也是過來人」，但無論是他當年的傳言，或是現在外界對王力宏的揣測，很多都不一定是真的，有可能經過加油添醋或是亂傳，演藝圈真真假假很難分辨。

網友留言，「聖梅姊，為何妳每次說的都好像妳就住在他們家一樣....」、「有沒有搞錯，請童仲彥來評論道德問題」、「童仲彥出現在這，很奇怪耶！到底有什麼立場去講別人XD」、「童仲彥講得超心虛，又不能鞭王力宏，笑死了。」

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