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社會 社會焦點 保障人權

台灣出現「新奪命武器」　警被攻擊恐連妨害公務都辦不成

最近不少罪犯飼養猛犬當作警戒、防身工具，也成為警方執勤的隱憂。（翻攝畫面）

▲最近不少罪犯飼養猛犬當作警戒、防身工具，也成為警方執勤的隱憂。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本月初屏東發生3歲男童遭比特犬咬死的案件，引發關注，無獨有偶，上個月中一名刑事警察局幹員前往民宅逮捕詐欺犯時，也遭嫌犯妻子放出美國惡霸犬攻擊，導致整片大腿肉被咬下、腳趾斷裂，差點喪命。警方透露，嫌犯豢養比特犬、美國惡霸犬等猛犬的狀況屢見不鮮，已造成執法隱憂，呼籲相關單位盡快修法管制，別讓無辜的毛小孩成為罪犯襲警的武器。

本刊接獲警官爆料，指11月中旬某天，刑事局同仁前往北部一處民宅逮捕詐欺嫌犯。不料在逮捕嫌犯時，他的妻子卻放出一隻美國惡霸犬，這隻狗朝一名警官的的右大腿猛烈撕咬，痛得這名警官倒地慘叫，還硬生生被扯下一大片肉，左腳腳趾因此受傷斷裂。

本月初，屏東一名3歲男童遭鄰居飼養的比特犬咬死，震驚社會。（東森新聞提供）

另名警官也表示，某次他帶隊搜索一家車行，嫌犯就養了比特犬、美國惡霸犬，這些犬隻不斷徘徊在幹員身邊，讓大家備感壓力，擔心會突然遭到襲擊；還有一次他到一家資源回收場偵辦案件，回收場老闆也養了4隻美國惡霸犬，這些狗一見到陌生人，立刻發出低吼聲，並露出警戒的目光，雖然老闆緩頰說：「牠們很乖，你不要緊張。」仍無法消除他心中的恐懼，如今看到同仁受傷，讓他馬上憶起當時的情況。

同仁遭猛犬咬傷後，刑事局（圖）已啟動關懷機制，並協助追究法律責任。

B警官指出，刑事局外勤隊會視案件狀況與除暴特勤隊等支援警力合作，很多時候特勤人員必須破窗或破門進入犯罪現場，之前就曾遇過嫌犯飼養狼犬、杜賓狗作為警戒之用，若嫌犯指揮這些犬隻攻擊警方、阻礙攻堅，警員恐怕就得對牠們開槍，但難保不會危及犬隻和現場人員的安全。

另一次B警官前往一家資源回收場偵辦案件，回收場老闆也養了4隻美國惡霸犬，這些猛犬一見到陌生人，立刻發出低吼聲，並露出警戒的目光，雖然老闆緩頰說：「牠們很乖，你不要緊張。」仍無法消除他心中的恐懼，如今看到同仁受傷，讓他馬上回想起當時的情況。

警方執勤時，嫌犯飼養的猛犬很可能讓行動產生變數。（翻攝畫面）

B警官指出，刑事局外勤隊會視案件狀況與除暴特勤隊等支援警力合作，很多時候特勤人員必須破窗或破門進入犯罪現場，之前就曾遇過嫌犯飼養狼犬或杜賓狗作為警戒之用，若嫌犯指揮這些犬隻攻擊警方、阻礙攻堅，警員恐怕就得對牠們開槍，但難保不會危及犬隻和現場人員的安全。

對此，台灣警察工作權益推動協會常務理事蕭仁豪表示，嫌犯或其親友唆使犬隻攻擊警察的案例，國內外都發生過，建議警方可追究唆使者「妨害公務」的刑事責任；另外，依《動物保護法》規定，飼主應防止飼養的動物侵害他人的生命、身體、自由或財產，如果發生類似狀況，警方也可提交請農委會裁罰。

警權會理事蕭仁豪說，警方若遭嫌犯的猛犬攻擊，應依法追究，不要姑息。（翻攝警權會臉書）

蕭仁豪也指出，警權會曾與各縣市動保主管機關及動保團體討論，如何保障執法人員出勤的安全，例如，警權會建議，警方若發現嫌犯飼養的犬隻或其他動物，可能會對勤務造成影響，可先請動保人員抓捕或收容，但全台動保機構人力及經費都大幅短缺，此方案至今仍停留在紙上談兵階段。

東吳大學公法中心主任胡博硯認為，民眾飼養猛犬的行為不太可能驟然禁止，一旦出了狀況，只能仰賴《動保法》的規範處理，但最嚴重只是禁止飼養而已，幫助不大。

胡博硯表示，相關單位或許應全面思考，哪種動物應該規範或禁止飼養，不要等發生事情再亡羊補牢；至於猛犬攻擊警察與妨害公務間的關係，實務上雖然不容易證明，但還是建議警方除了落實勤前教育及情報蒐集，事後還應對相關行為追究法律責任，以免其他嫌犯有樣學樣。


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