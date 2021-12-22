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他嗆蕾神「狂影射很煩！拿證據不然閉嘴」　遭一面倒回3字

記者陳俊宏／綜合報導

李靚蕾以「蕾神之錘」毀滅式爆料前夫王力宏婚內出軌、約砲、召妓、有性成癮，連日來引發熱議。對此，有網友表示，「只有我覺得李靚蕾一直影射很煩嗎」？結果其他人一面倒留言「只有你」，還指原PO根本是公關公司的帳號要來帶風向。

原PO於21日在PTT發文說，「講真的，你要講就拿實錘證據出來，真的有問題，大家會挺你，不講，就閉嘴拿房子，一直在那邊影射是怎樣？當VVN好欺負喔？只有我覺得李靚蕾一直影射很煩嗎？」而該帳號IP顯示地區為「土耳其」。

▼王力宏、李靚蕾往日情已成追憶。（圖／資料照）

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▲▼王力宏。（圖／資料照／攝影中心攝）

對此，許多網友一面倒留言「只有你」；還有不少人說，「這IP我已經看到都有印象了，公關」、「公關公司IP，都不敢真地點」、「土耳其VPN，公關公司愛用的『只有我覺得』系列」、「公關公司還沒下班喔」、「只有你，好了啦，公關再不停，李繼續爆喔。」

有網友翻出原PO的相關發文，發現原PO的矛頭都對準李靚蕾，包括「李靚蕾拿到豪宅了，也該滿意了吧？」、「只有我覺得李靚蕾不太正嗎？」其他人紛紛直呼，「公關公司好了啦！」

「蕾宏之鬥」交戰多日，王力宏在李靚蕾敲下猛力第4鎚後，20日終於低頭道歉。他表示，不再解釋與辯解，也會暫退演藝圈彌補過錯，「你們住的房子，我會過戶到你的名下。孩子們的撫養教育，我也會全程參與並承擔費用。此事肯定主要是我處理不當。再次向大家道歉。」

▼原PO多次發文將矛頭對準李靚蕾，且IP位置都來自土耳其。（點圖可放大／翻攝PTT）

他嗆蕾神「狂影射很煩！拿證據不然閉嘴」　遭一面倒回3字。（圖／翻攝PTT）

▼原PO多次發文將矛頭對準李靚蕾，且IP位置都來自土耳其。（點圖可放大／翻攝PTT）

他嗆蕾神「狂影射很煩！拿證據不然閉嘴」　遭一面倒回3字。（圖／翻攝PTT）

▼原PO多次發文將矛頭對準李靚蕾，且IP位置都來自土耳其。（點圖可放大／翻攝PTT）

他嗆蕾神「狂影射很煩！拿證據不然閉嘴」　遭一面倒回3字。（圖／翻攝PTT）

▼王力宏和李靚蕾結婚8年離婚。（圖／翻攝王力宏IG）

▲▼ 。（圖／翻攝自王力宏、李靚蕾IG）

▼王力宏和李靚蕾結婚8年離婚。（圖／翻攝微博）

▲王力宏。（圖／翻攝自微博）

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