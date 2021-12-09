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檢警聯席會分享5大熱門議題　「糾眾街頭擂台賽」蒐證技巧曝

▲▼北三檢開會。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北三檢召開110年度台北地區檢警聯席會議，本次會議由士林地檢署檢察長繆卓然主持。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

疫情漸趨緩，頻傳糾眾鬥毆事件！台北、新北及士林地檢署8日，召開今年度台北地區檢警聯席會議，共同分享五大熱門議題，其中士林地檢署主任檢察官陳彥章提出，「刑法第150條蒐證重點」，藉此分享妨害秩序偵辦技巧，破解妨害秩序未必故意，綜合蒐證重點，以利提高起訴、定罪率，遏止暴力行為蔓延，宣示嚴正執法及維護社會治安之決心。

本次會議由士林地檢署檢察長繆卓然主持，台灣高等檢察署主任檢察官賴哲雄及台灣高等法院林怡秀審判長蒞臨指導，台北地檢署檢察長林邦樑、新北地檢署檢察長徐錫祥及轄內警、調、軍、海巡、移民、消防、矯正等機關首長及代表均出席與會。

會中由台北地檢署檢察官蔡名堯針對「國民法官法新制下刑事偵查的挑戰與突破」、新北地檢署檢察官李秉錡針對「通貨犯罪應用的困境與因應」及士林地檢署檢察官劉建志就「非附隨於搜索之扣押」等議題進行專題報告。

為了因應即將到來全國性公民投票，士林地檢署主任檢察官陳銘鋒就「公民投票法常見刑事違法類型」提出報告，期能透過檢警調密切合作，防範並查緝可能影響公民投票的犯行，確保選務進行順利與維護公民投票之公正性。

而近來頻傳街頭暴力事件，士林地檢署主任檢察官陳彥章提示「刑法第150條聚眾妨害秩序罪案件蒐證重點」，以強化是類案件之偵蒐能力，提升起訴率及定罪率，遏止暴力行為蔓延，宣示嚴正執法及維護社會治安之決心。另就各機關之提案進行充分討論及交換意見，建立共識。

會議圓滿結束，士林地檢署檢察長繆卓然感謝上級長官及各機關首長與代表百忙中撥冗參加，也對主辦單位內政部警政署保安警察第二總隊盡心籌辦會議致上最深謝意，期待透過溝通交流，提升執法效能，共同保障民眾權益與維護法治。

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