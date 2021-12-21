迎冬至！桃警局長請吃客家湯圓　頒獎勵金感謝一線員警辛勞

▲桃園市警局長陳國進（中）今天趕抵平鎮警分局，請吃客家湯圓慰勞員警一年來的辛勞付出。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

今天是冬至，桃園市政府警察局長陳國進上午趕抵平鎮警分局，除請同仁品嘗客家湯圓，分局長黃富村也自掏腰包買炸雞、披薩與頒贈獎勵金給第一線同仁，感謝同仁一年來的辛勞付出與維護治安的努力；陳國進表示，警察24小時為民服務與維護治安，想與家人吃一碗熱騰騰湯圓並不容易，所以特別準備客家湯圓，以桃警大家長身分與同仁一起過冬至。

▲桃園市警局長陳國進今天趕抵平鎮警分局，請同仁品嘗客家湯圓。（圖／記者沈繼昌翻攝）

21日是中國傳統的「冬至」，桃園市警局局長陳國進上午趕抵平鎮警分局，除帶來特加湯圓外還致贈獎勵金，分局長黃富村也自掏腰包購買炸雞、披薩等美食，讓第一線同仁享用，歡度與家人才會共享的冬至團圓歡樂時光。

▲桃園市警局長陳國進今天趕抵平鎮警分局，班贈獎勵金給第一線同仁。（圖／記者沈繼昌翻攝）

陳國進指出，警察勤務24小時輪替不間斷，同仁們在服勤之餘，平常想與家人團聚吃湯圓並不容易，他能體會第一線同仁辛勞，特別準備熱呼呼的客家湯圓，以桃警團隊大家長身份，與同仁歡度冬至佳節，讓無法返家團圓同仁能應應景外，希望讓每位警察同仁能夠更團結。

除此之外，陳國進、黃富村與同仁品嘗湯圓、炸雞與披薩等美食，也希望同仁在佳節能暫時忘掉工作壓力，得到片刻休息後，持續為民眾、社會奉獻心力，一起為維護治安、疏導交通等盡心盡力。

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