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冠德企業集團聖誕送暖到育幼院　擴大幸福永續家園

▲▼冠德企業集團聖誕送暖到育幼院　擴大幸福永續家園。（圖／冠德企業提供）

▲以永續讓愛循環，冠德企業集團聖誕送暖，助義光育幼院-世美家園30名院生實現聖誕願望。

圖、文／冠德企業集團提供

今年在疫情影響下，不僅拉遠了人與人之間的距離，許多社福團體也面臨資源捐助的中斷，冠德企業集團旗下冠德建設、根基營造及Global Mall環球購物中心以傳遞幸福生活價值、推動永續家園為宗旨，期望不只營造歡樂的耶誕氣氛，更能賦予後疫情的首個聖誕節不同意義。因此今年舉辦的「義光育幼院-世美家園」公益活動，以「永續．共享」為主題，不僅實現30名院生的聖誕禮物願望，更進一步捐贈冠德集團認養的宜蘭行健村「有機稻米」200公斤，透過充滿愛的在地有機好米，達到友善土地、與環境共生，還能讓院生食得健康安心，將幸福綠色家園拓展出去，形成愛及環境的永續循環。

冠德企業集團已連續三年發起「義光育幼院-世美家園」公益活動，從第一年的夏季擔任志工協助清潔打掃環境，到去年冠德志工陪同院生歡度聖誕節，一起大跳Baby Shark、聖誕老公公送上禮物，並攜手異業資源，為院生打造營養餐點計畫。今年冠德集團更擴大深植綠色永續家園，捐贈持續認養的宜蘭行健村「有機稻米」200公斤，讓院生食得安心健康。

成立超過40多年的冠德企業集團，從建築營建品質的提升、打造精緻家園到創新生活型態，為大眾建構幸福家園，更進一步前瞻未來趨勢，以家為起點拓展到社區、商圈到台灣社會，具體實踐永續生活、打造美好家園。

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