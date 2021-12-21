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高雄殺人棄屍案解剖出爐　頸部遭細金屬線圈纏繞奪命

▲▼林園殺人棄屍案。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲林姓嫌犯（中）涉嫌殺人棄屍。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

雲林一名從事信用放貸的蘇姓男子（26歲）15日南下高雄，找林姓男子（34歲）追討9萬元債務，雙方起口角，蘇男遭林男殺害棄屍在茂林山區，林嫌19日向警方自首才讓案件曝光，也順利找到蘇男的屍體，法醫和檢警20日相驗解剖發現，遺體頸部有細金屬線圈活結纏繞住，呼吸道及食道有遭壓迫出血及窒息現象，懷疑是致死原因。

▲▼林園殺人棄屍案。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲遭棄屍的茂林山區相當偏僻。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方調查，蘇姓男子從事信用放貸業務，他15日向家人說和女友吵架外出散心後，就失去聯繫，家屬報案發現蘇男是到高雄找客戶接洽案件後，人就在高雄市憑空消失，家屬非常緊張，所以在臉書發動協尋。

沒想到19日深夜，林姓男子（34歲）就到在屏東刑大自首，說是殺了人，警方20日上午在高雄茂林區縣132線道6公里處山區，尋獲失蹤蘇男遺體。

林男向警方供稱，他先前因為手頭緊，向蘇男的地下錢莊借了9萬元，但實際只拿到6萬9000元，每期要還3000元，他當板車司機每天也只賺2、3000元，壓力很大，蘇男逼債逼得緊，兩人才起了口角衝突，蘇男先打他耳光，兩人扭打過程中，他隨手拿了條電線勒斃蘇男，隨後就用蘇男的黑色轎車，載到茂林山區棄屍。

由於林嫌棄屍的地點就在路邊旁，屍體遭棄5天已經有點腫脹，法醫和檢警相驗解剖後，發現遺體外觀頭部及上半身已呈現腐敗現象，頸部有細金屬線圈活結纏繞住，呼吸道及食道有遭壓迫出血及窒息現象，另有肋骨前面骨折現象。確切死因仍待正式解剖鑑定報告出爐。

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