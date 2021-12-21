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噴漆抗議不准中天新聞換照　他輕判定讞再嗆NCC：濫訴浪費資源

▲▼男子田山盛國到國家通訊傳播委員會議NCC噴漆，抗議不准中天新聞台換照 。（圖／記者黃哲民攝）

▲▼男子田山盛國到國家通訊傳播委員會議NCC噴漆，抗議不准中天新聞台換照。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

男子田山盛國去年不滿中天新聞台換照失敗，到國家通訊傳播委員會（NCC）對旗幟噴綠漆抗議，又打電話到台灣大學新聞研究所，揚言攻擊兼任NCC委員的林姓教授，田山到案自稱模仿太陽花學運行使「公民不服從」權利，一審被台北地院依恐嚇公眾罪判刑2月、依毀損罪判罰2000元，NCC請檢方上訴，要求加重改判，今被北院二審駁回，全案定讞。

田山今聆判後受訪表示，他覺得NCC利用國家資源和權力，壓抑人民表達不滿意見，硬要濫訴人民妨害公務、侮辱公署，一審法官已經在判決中說明理由，NCC卻還是要上訴，造成司法資源的浪費，他認為NCC的行為實在很不可取、NCC應該要自重，「他們已經太過不公正，NCC的旗子應該改成民進黨黨旗」。

判決指出，NCC去年（2020年）11月18日審查後，駁回中天新聞台衛星廣播電視事業執照的換照申請，原在有線電視第52頻道的中天新聞台，因換照失敗而退出整個有線電視頻道。

田山不滿NCC對中天新聞台的處分，隔天（19日）上午9時許，兩度打電話到台大新研所，對接聽電話的女職員揚言要攻擊兼任NCC委員的林姓教授，並撂話「為免殃及無辜，給妳50分鐘，妳們逃吧，要當一回事，我不是開玩笑，這是真的」等語，校方得知，緊急關閉新研所大門並通知林姓教授等師生警戒。

田山接著於同日上午11時許，到NCC大樓外把NCC會旗降下後，噴灑綠色噴漆以致旗幟無法再用，並當場高喊「NCC是綠色恐怖」等語，NCC提告，連同田山恐嚇台大新研所的行為一併送辦。

田山到案自稱模仿太陽花學運行使「公民不服從」權利，感嘆太陽花攻佔行政院沒事，他噴漆卻被起訴，不過他最後認罪。一審認定田山打電話到台大新研所放話，使師生都感受威脅，將田山被檢方起訴的恐嚇危害安全罪，改依恐嚇公眾罪判刑2月、得易科罰金6萬元。

至於田山對NCC會旗噴漆行為，一審法官認為會旗僅代表機關對外形象，與NCC公務員對外執行職務無關，而政府機關若以刑罰恫嚇人民不得批評，藉此維持良好形象，這是民主法治國家的諷刺，法官認定田山批評NCC淪為綠色執政黨打手，屬於言論自由，檢方起訴田山涉犯毀損公務員職務上掌管物品罪與侮辱公署罪都不成立，改依毀損罪判罰2000元，二審今駁回檢方上訴，全案定讞。

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