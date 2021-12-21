「史上最大共諜案」登上國際　路透社吃驚：連蔡英文隨扈也遭滲透

▲蔡英文隨扈遭到滲透。登上《路透社》的調查報導（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

國際媒體《路透社》針對台灣的屢次發生共諜案定罪，做出相關的調查報導，包括「史上最大共諜案」謝錫璋、前總統隨扈孫翰方案、蔡英文總統警衛官王文彥案，都成為調查報導的案例，並且訪問到美軍的台灣問題專家，分析屢次發生共諜案，對於國軍造成的可怕影醒。

根據《路透社》20日發表調查報導《T-Day：台灣戰役》指出，謝錫章在訪問台灣時，以香港商人的身分出現，他現在被指控為中國招募間諜，謝錫章以支付高級軍官以及眷屬出國旅遊費用，以及贈送官夫人絲巾、腰帶等禮物的方式，成功打進高級軍官的交友圈。

2019 年 6 月，反間諜人員針對謝錫章的人脈網路展開突襲，發現了更多證據，並已發出逮捕謝錫章的通緝令。據知情人士透露，謝錫章現在不在台灣。

北京甚至滲透了保護台灣總統蔡英文的安全部門。一名退休的總統安全官員和負責保護總統的部隊的一名現役憲兵中校，今年早些時候，因向中國情報機構洩露有關蔡英文安全機敏資訊而被定罪。

《路透社》調查台灣法庭記錄和官方新聞機構的報導，在過去10年中，至少有 21 名台灣上尉或以上軍銜在職或退休的軍官因為中國從事間諜活動而被定罪。

審查顯示，目前至少有 9 名其他現役或退役部隊成員，因涉嫌接觸來自中國的間諜而受到審判或接受調查。

▲退將接受中國邀請招待，也是被《路透社》特別點名提到的問題。（圖／翻攝自CCTV直播）



《路透社》也特別提到，台灣許多年長的退休軍官都支持國民黨，國民黨在台灣成為民主國家之前統治了台灣，現在正與民進黨爭奪政權，這些退伍軍人中的大多數不支持共產黨，但國民黨和北京都擁有統一中國的夢想，所以當中有些人被歡迎來中國，參加與中國退將的研討會和招待會。

長期研究台灣問題的退役美國海軍陸戰隊上校格蘭特紐沙姆（Grant Newsham）指出，即使在承平時期發現共諜還是會打擊士氣，高階軍官接連被判間諜罪，一但對領導階層的忠誠產生懷疑，腐敗就會更加深。

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