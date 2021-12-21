雲南對台貿易92.72億美元　普洱市著重台商「綠色食品」產業

▲第9屆雲台會系列活動「雲台綠色食品產業交流會」 。（圖／主辦單位提供）

記者任以芳／雲南報導

第9屆雲台會系列活動「雲台綠色食品產業交流合作對接會」日前在普洱舉行，採取線上線下方式，聚焦「普台融合新發展」，兩岸交流「綠色食品」產業合作和經濟發展。截至2021年9月，雲南省全年新增台資企業53戶，實際使用台資2.65億美元，對台貿易額8.31億美元。雲南省累計批准設立台資企業1072戶，實際到位資金19.52億美元，對台貿易92.72億美元。

參加本屆論壇的台商黃進傳分享西進經驗，時間回到1996年，自己帶著青心烏龍茶苗到普洱市景東縣，依托當地的自然條件優勢，把先進的種植經驗和技術帶到當地。目前在景東和香格裏拉種植1400多畝茶地，在當地形成集種植、加工、銷售一體的產業鏈，助推當地經濟建設發展。「雲南的發展變化很大，這為台商投資帶來了更多機遇。」黃進傳說。

昆明台協會常務副會長、昆明統一生物科技有限公司董事長陳嘉雄表示，「我看到普洱有很多能吸引投資的優勢，通過這次考察將為之後的產業布局打下基礎。同時希望在政策引領下，當地政府能更關注投資企業真正的需求。」

▲雲南省委台辦副主任張燦 。（圖／主辦單位提供）

普洱市是全大陸唯一的國家綠色經濟試驗示範區，率先推行GDP（國民生產總值）與GEP（生態系統生產總值）雙核算考評體系，發展綠色產業。雲南省委台辦副主任張燦說。「雲南將繼續大力支持普台交流合作，讓廣大台胞台企在普洱實現更好的發展，充分發揮優勢，積極參與到普洱打造綠色經濟示範區、興邊富民示範區、國際生態旅遊勝地。」

據了解，截至2021年9月，雲南省全年新增台資企業53戶，實際使用台資2.65億美元，對台貿易額8.31億美元。全省累計批準設立台資企業1072戶，實際到位資金19.52億美元，對台貿易92.72億美元。目前，康師傅控股、統一企業、台正智能裝備等傳統產業，麗江翔鷺集團、保山榮鋰科技、雲南群星化工等重點增資擴產，還有敏實控股集團、比米農牧科技、雲台文旅集團等台企落戶雲南。