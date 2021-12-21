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看見在地需求、攜手社會企業　探索大學社會責任實踐的各種樣貌

看見在地需求、攜手社會企業　探索大學社會責任實踐的各種樣貌（圖／教育部提供）

▲高雄科技大學《海岸創生 鑽石魚鄉-高雄永安漁村實踐計畫》，計畫中協助地方因應疫情開發相關產品。

圖、文／教育部提供

踏入高雄永安區，映入眼簾一座座的魚塭，孕育出肉質Q彈、高品質石斑魚，這裡正是高雄科技大學《海岸創生 鑽石魚鄉-高雄永安漁村實踐計畫》開展的起點。在地漁民是水產養殖的專家，卻因為缺乏行銷經驗無法讓更多人認識永安優良的漁產。而高科大師生的加入，為在地發展注入新的活水——水產食品科學系的同學將優質漁產結合食品研發專業知識，並媒合工業設計系的同學為產品設計同時兼具地方特色及美觀包裝，讓永安的石斑魚粥搖身成為各大通路最搶手的產品，也成為大學社會實踐的好典範。

看見在地需求、攜手社會企業　探索大學社會責任實踐的各種樣貌（圖／教育部提供）

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▲高雄科技大學《海岸創生 鑽石魚鄉-高雄永安漁村實踐計畫》，學生實際進入在地，與地方對話。

而在新北市，有另外一群學生，正帶著身心受限者體驗芳療和調香實作的課程。臺灣藝術大學《社會企業的藝術設計應援團》計畫，攜手社會企業，為學生和身心受限者量身規劃了一系列藝術陪伴課程。在芳療課程接觸各類精油、戶外應用體驗中用手觸碰且認識植物，透過讓身心受限者從不同的感官體驗外在世界，滿足他們除了生活基本技能外，內心想要探索世界的渴望。社企單位和學校師生的合作模式，呈現了大學社會責任實踐的另外一種可能性。

看見在地需求、攜手社會企業　探索大學社會責任實踐的各種樣貌（圖／教育部提供）

▲臺灣藝術大學《社會企業的藝術設計應援團》，學生擔任小幫手，帶領身心受限者體驗芳療與調香課程。

看見在地需求、攜手社會企業　探索大學社會責任實踐的各種樣貌（圖／教育部提供）

▲臺灣藝術大學《社會企業的藝術設計應援團》，學生擔任小幫手，帶領身心受限者體驗戶外藝術體驗課程。

除了高科大的永安漁村實踐計畫以及臺藝大的藝術設計應援團之外，還有更多的學校、同學正在為臺灣——我們共同成長的土地努力著。今年（2021）的大學社會實踐線上博覽會（2021 USR ONLINE EXPO），自 12 月 11 日開展到 25 日，為期兩週的線上展覽以「對話・改變」為主題，向大眾展示大專院校師生在臺灣各地實踐大學社會責任，深耕在地永續發展的豐碩成果。

除了豐富的展覽內容之外，還設計了有趣的互動解謎遊戲，以及豐富多樣獎品的留言抽獎活動，只要在活動網站留言板留下對本次活動的想法、建議，或是填寫各計畫提供的回饋問卷，就能獲得 iPhone 13 Pro、Dyson 吸塵器、PHILIPS 氣炸鍋等豐富大獎的抽獎資格！

活動詳情請見：https://bit.ly/3oXRDHP

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