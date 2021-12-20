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兄大鬧父靈堂遭殺害！二弟都推給17歲堂弟：是他說要「處理」

▲▼快訊／啞鈴爆頭！汐止男在父靈堂大鬧　遭弟砸死棄屍。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲新北市汐止區施姓人家，排行老二施男在父親靈堂前酒醉大鬧，遭親弟及堂弟聯手殺害。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北市汐止區8月間發生一起人倫憾事，施姓一家之主因癌症過世，豈料父親節當日，施家二兒子酒醉在靈堂前大鬧，三弟（30歲）與17歲堂弟持啞鈴重擊頭部再以延長線將人勒斃，被依殺人罪、遺棄屍體等罪起訴。20日法院開庭，在押施男向法官稱「是堂弟說要把人『處理』，當下霧煞煞搞不清楚什麼意思」，全程沒動手，只有拿延長線給堂弟將二哥勒斃。

三弟向法官表示，「我有輔助但沒有決定殺人」，供稱案發當天是堂弟說要拿繩子將二哥綁起來，他們將人綁進二哥房間後，堂弟向他表示「要處理」，當時他因二哥的事情很煩，沒想太多，對於堂弟講的「處理」也霧煞煞，不知道是什麼意思。

進房後，堂弟拿打火機加熱腳鍊烙印在二哥身上，更拿鐵鍊打身體，接下來叫他把眼睛閉起來，堂弟竟拿啞鈴朝二哥後頭部狠狠重擊，當場血流如注。他將堂弟拉到外頭害怕表示「這種情況要請外界人士幫忙」，堂弟也說「對！」，後來堂弟要他拿延長線，並向他說「沒救了不處理不行」他嚇到不知道該如何是好，只好照著堂弟意思拿延長線，豈料堂弟下秒以延長線勒住二哥頸部，將人活活勒斃，也終於意識到堂弟說的「處理」是將人殺掉。

施姓二弟還原當天遺棄屍體狀況，他的母親坐在旁聽席不斷哽咽啜泣。他表示將屍體以床單包裹，並清洗充滿血跡的房間，將犯案工具延長線、皮帶及二哥屍體裝進洗衣籃抬到1樓，放在水泥推車上，一路推到住家100公尺外的廢棄鐵皮屋。

對此，他僅承認遺棄屍體、剝奪二哥行動自由，沒有犯殺人罪；他的辯護律師向法官表示，「希望能以刑法第24條，面臨緊急危難，不得不違反刑法的行為時則不會受罰。」請求能否以幫助犯認定餘地，如果認定還是有共同正犯的話，也依實質參與情況做從輕量刑。

公訴檢察官則認為，若被告與少年認為剝奪施姓二哥行動自由後，有叫救護車送醫，可認同律師所謂的剝奪行動自由是緊急避難，但最後不但沒有送醫甚至遺棄屍體，認為辯護意旨有矛盾。

辯護律師聲請函調少年法庭、施母等筆錄，釐清本案犯罪細節，另聲請傳喚施家家人進行交互詰問，法院諭知全案準備程序終結，定明年1月26日開審理庭。

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