顧及百位員工生計！頂鮮董座呼籲政府介入：延長101店承租期

▲頂鮮101董座喊話政府介入：延長承租期。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

日前台北101對外公告位於其86樓的「頂鮮101」景觀餐廳將營業至12／31止，但頂鮮101所屬的御頂集團卻急發聲明表示還在協商階段，雙方因續約問題隔空交戰，而御頂董座李日東也在20日出面召開記者，控訴台北101不念11年合作情宜，讓上百位員工失去生計，希望政府能介入協調，讓頂鮮101能續約經營。

台北101昨日發出聲明，表示正式租約是到去年12／31止，與頂鮮續約1年至今年12／31，目的是希望餐廳方提出營運改善計畫，但截至今年10月之前頂鮮從未提出，而頂鮮李日東董事長明知原合約至2020年底到期，且續約一年目的是應提出營運改善計畫，頂鮮餐廳卻未兌現負責。

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▲頂鮮台南擔仔麵台北101店被通知不續約。（圖／御頂集團提供）

台北101於今年8月發出選商邀約，招商條件書明定廠商須於9／15前回覆招商條件書及提供營運計畫。頂鮮卻在9／1由代表人陳叔永副總主動提出「三方案退場計畫」，並索取工程圖規劃拆遷之外，也遲至10／6才回覆招商條件書，且條件書內，僅提出以現有條件一半的租金作為選商提案，也仍未提供任何營運提升計畫，當時，頂鮮已積欠6至9月超過1.000萬元的租金，即便已違約跟積欠租金，基於頂鮮為長期租戶關係，仍邀請其參與選商。

對此，李日東20日表示，頂鮮101有送營運計畫書給台北101，也曾在商談期間多次提出營運計畫書，並規劃斥資千萬改裝費，但台北101卻聲稱未收到相關計畫書。李日東也表示，雖然今年是1年短約，但台北101卻是在10月22日才通知不續約，根本來不及處理員工、顧客後續照顧，「台北101應該是來一起協商，而不是一個公函來就叫我們走就要走。」

關於積欠租金部份，李日東強調沒有積欠租金，他指出頂鮮101也是屬於百貨櫃位，租金是從營收去扣款，但今年5月疫情爆發，餐飲暫停內用而沒有收入，台北101扣不到款項第一時間也沒跟他們說，頂鮮101後來也補繳租金。

對於9月曾主動提出退場計畫，並索取工程圖規劃拆遷，李日東表示，公司相關部門也針對疫情如果很嚴重的話該如何退場進行模擬，「但我們沒有正式告知台北101我們要退場」，這是內部有沙盤推演三步驟該怎麼做，不能用這來指控他們曾經說要退場。

李日東也強調，他強烈想留在這邊（台北101），即使跟別家「分居」也可以，因為他還是要考量照顧到上百位員工的生計，他會戰到最後一刻。他也想呼籲政府，在疫情逐步復甦的時候，應更予餐廳業者支持，讓頂鮮台南擔仔麵台北101店延長承租期，讓員工可以繼續在這裡安身立命。