台南長榮國中部體育班楊椗　勇奪市長盃滑輪曲棍球冠軍

▲台南市長榮中學國中部體育班楊椗，參加2021年台南市市長盃滑輪溜冰錦標賽，榮獲直排輪曲棍球青少年組第一名，其他比賽戰果豐富，全校與有榮焉。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

台南市長榮中學國中部體育班楊椗，參加2021年台南市市長盃滑輪溜冰錦標賽，榮獲直排輪曲棍球青少年組第一名，代表台南市參加第43屆中正盃全國溜冰錦標賽，榮獲並排曲棍球委員會青少年組第二名及直排輪曲棍球委員會國中組第四名，戰果豐富，全校與有榮焉。

導師郭鎮寧表示，身手敏捷、成熟穩重的楊椗，讓人印象深刻，當他分享練習曲棍球的過程，眼睛總是散發著自信的光芒。楊椗同學說，他從小二開始打曲棍球，這個運動讓他學到了團隊合作，還記得第一次比全國賽就拿了第3名，當時參賽的隊伍少，不像現在參加的隊伍增多。漸漸的他也打了6年的球，上國中之後課業壓力變大，練球的時間也減少，所以他和隊友們更加把握一起練習的時光，每年寒暑假，當其他同學們放鬆之餘，他們都必須通過密集的集訓來增強自己的實力，平常周休六、日都要練球，完全不能馬虎、懈怠，教練大多是從長榮中學畢業的，很幸運能當他們的學弟，希望能夠傳承他們的球技，像他們一樣稱霸全國。

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楊椗說，從一開始被電得落花流水，到現在能與各隊抗衡，也曾經在5年級的那一年，去大陸比賽拿下冠軍，期許未來能在世界比賽為台灣爭光，也非常感謝學校能夠讓我請公假去參加比賽，相信未來的3年，他能爭取更多的榮譽。

許德勝校長表示，聽到楊椗同學得獎，很替楊椗感到開心，相信他一定能繼續在曲棍球的領域旗開得勝，成為允文允武的傑出學子，而得知訓練的教練多為本校的畢業生，也與有榮焉，長榮著重全人教育及均衡發展，每年辦理運動週及運動會，增加同學們對運動的興趣，使其有強健體魄，奔向自己的夢想；本校國中部成立體育班邁入第5年，透過每週的專長訓練，學子的體能及專長項目能力逐漸提升，其中學到的運動家精神，也使其在課業、人際等有更大的專注力及學習力，期待每個的學生，都能在自己有興趣的領域開花結果。