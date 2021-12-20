防「賭」亂公投　南警強力掃蕩賭盤！查獲洗錢水房

▲台南市警局為防止賭盤影響公投投票結果，規劃取締專案勤務，執行成果豐碩，總計查獲28件100人，查扣賭金29萬餘元，總簽注規模達45億1千多萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警局為防止賭盤影響公投投票結果，規劃取締專案勤務，執行成果豐碩，除查獲職業賭場2件47人、六合彩2件3人、運動簽賭1件1人及其他各類賭博案件1件5人外，亦針對網路賭博加強取締，共查獲22件44人，總計查獲28件100人，查扣賭金29萬餘元，總簽注規模達45億1千多萬元。

2021年公民投票18日舉行，為確保選舉公平公正進行，防止賭盤介入選舉，台南市警局局長方仰寧，指示刑警大隊規劃選前同步查緝賭博專案，並責請各分局同步加強取締轄內賭場及針對地下簽賭及網路賭盤加強查緝，嚴防組頭利用選舉賭盤影響選情、妨害投票權正常行使或藉以獲取不法暴利。

其中刑警大隊破獲洗錢水房案件，該水房由陳姓犯嫌等人協助大陸博弈網站洗錢，成立迄今洗錢金額高達人民幣7億8千萬元（折合新台幣34億元）；另永康分局亦查獲另名陳姓犯嫌等人，透過網路廣告招攬賭客登入賭博網站下注各項體育賽事、百家樂等項目進行網路賭博，不法下注金額高達6億多元，經刑事警察大隊深入清查，尚無發現有賭盤介入選舉情事。

台南市刑警大隊大隊長林宏昇表示，傳統選舉賭盤簽注以六合彩或地下簽注站為主，近年來常轉而利用社群媒體或提供網路平臺供賭客下注或對賭，為避免不法人士利用選前開設選舉賭盤挑戰政府執法公權力，特別於選前規劃查緝賭博專案，強力打擊選舉賭盤，針對查緝到案對象持續向上溯源、向下刨根並斬斷賭盤金流，以維護選舉治安及社會安定。