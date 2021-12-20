唐綺陽重砲轟王力宏！　見道歉文「致命3心態」：我冷汗流下

記者邱晟軒／綜合報導

出軌、約炮、召妓風波延燒第三天，王力宏今（20日）終於道歉並宣布暫時退出演藝圈，除了將「仁愛吾疆」正式過戶給李靚蕾，還承諾會共同撫養3孩兒。對此，唐綺陽看完道歉聲明後罕見說重話，直呼「還在談錢（給房子），還在演好人，還把她擺在第三位，我冷汗已經流下」。

王力宏稍早前在臉書發文，「左思右想，男人還是應該承擔起所有的責任。我不再做任何解釋和辯解，沒經營好婚姻，給家人帶來困擾，沒給大眾做好偶像該有的形象，都是我的錯。在這裡，給爸爸媽媽靚蕾孩子們鄭重道歉。」

王力宏表示，「既已離婚，爭論過去種種已經無意義了。從今往後，我會注意自己的言行舉止，會承擔起一個父親、兒子和公眾人物的責任，經濟上生活上盡可能的照顧靚蕾和孩子們，我準備暫時退出工作，留出時間陪伴父母和孩子，彌補這次風波帶來的傷害。靚蕾，我們還是要共同照顧撫養三個孩子的，你們住的房子我會過戶到你的名下。孩子們的撫養教育我也會全程參與並承擔費用。此事肯定主要是我處理不當。再次向大家道歉。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲王力宏道歉聲明。（圖／翻攝自王力宏臉書）

對於王力宏的道歉聲明，唐綺陽稍早前臉書發文向王力宏喊話，「曾經她的愛拯救了你，但你沒珍惜，也不善待，所以她變身了，以前的她，也許還能敷衍丶恐嚇丶霸凌，但現在她已經變身，最好不要再用以前對她的方式對待她」

唐綺陽指出，她需要的是真誠的道歉，這個是不是，她最淸楚，「不過你還在談錢（給房子），還在演好人，還把她擺在第三位，我冷汗已經流下她要的是你『面對自我』，如果你有認真看她文章的話」。唐綺陽更在留言處加碼痛批王力宏，連要道歉的對象都沒搞清楚，要道歉的對象是她，不是大家，更不是你爸媽。