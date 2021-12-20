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追王力宏熬夜3天！萬名上班族跪求「見宏就休」　人事總處被狂標記

▲王力宏在演藝圈擁有0負評優質形象。（圖／翻攝自Instagram／王力宏）

▲王力宏過去在演藝圈擁有0負評優質形象。（圖／翻攝自Instagram／王力宏）

記者黃可昀／綜合報導

王力宏事件沸沸揚揚，即使相關人物的每篇聲明都上千字，網友仍當作連載小說一樣追不停，全台娛樂記者更哀聲連連。粉專台灣迷因 taiwan meme製作一張「見宏就休」的梗圖吸引上萬人朝聖，大家看了都好有共鳴。

▲▼ 。（圖／翻攝自視網膜臉書）

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▲全台追王力宏事件。（圖／翻攝自視網膜臉書）

全台這幾天都在關注王力宏事件，完美形象一夕間崩壞，外界實在很難想像印象中的好爸爸、優質偶像私下竟然是個渣男，自李靚蕾17日貼出5000字長文後，緊接著18日By2妹妹Yumi發聲明稿並報警，李靚蕾在貼文底下說要提供證據，雙方正式開戰，此外被牽涉其中的徐若瑄18日也二度聲明自己沒對不起先生，呼籲王力宏快出面澄清。

19日王力宏爸爸公開782字手寫信，對李靚蕾提出4點指控，也替兒子發出3點澄清，結果反倒被外界視為提油救火、越抹越黑，李靚蕾在同一天再度7點聲明反擊，晚間Yumi二度發聲，說自己是王力宏婚前正式交往的女友，結果又被李靚蕾曬裸照證據打臉，最後的爆點則是王力宏半夜終於親上火線回應，結果被網友罵翻，而李靚蕾也在凌晨火速以1270字打臉回嗆。

這幾天光是所有人物的聲明稿看完就近萬字，且主角王力宏、李靚蕾發聲明的時間點又是半夜，網紅視網膜就在臉書標記「行政院人事行政總處」，請求宣布今天（20）全台停班停課，因為大家昨天晚上都在追王力宏事件的最新進度，聲明再繼續發下去大家都不用睡覺了！

▲▼ 。（圖／翻攝自台灣迷因 taiwan meme臉書）

▲萬人朝聖哽圖。（圖／翻攝自台灣迷因 taiwan meme臉書）

台灣迷因 taiwan meme更笑稱，「見宏就休」這題根本要加入公投，意指吃瓜老百姓為了追王力宏醜聞進度，搞得睡不著覺，不怕熬夜，只怕錯作最新連載。網友留言笑回，「我們小公司只能做到休半天，希望其他良心企業都能跟上」、「李要求下午三點前回覆，是為大家著想啊」、「明天預計出貨的訂單通通順延一天了，希望客人能諒解」、「歸剛欸⋯覺得好煩但又好想繼續追下去。」

▼吃瓜群眾熬夜追進度。（圖／翻攝自台灣迷因 taiwan meme臉書）

▲▼ 。（圖／翻攝自台灣迷因 taiwan meme臉書）

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