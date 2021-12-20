遭前男友拿債逼當傭人！正妹找新歡2度縱火　恐怖搜尋紀錄成鐵證

▲賴女不滿被控制自由，竟找新歡到前男友家二度縱火，下場出爐。（示意圖／取自免費圖庫Unspalsh）

記者陳韻如／台中報導

台中賴姓女子與溫姓前男友有債務糾紛，2人分手後，賴女不滿溫男以此威脅，要她「做牛做馬」，於是找來新歡彭姓女子合謀縱火，想重獲自由，於是分別於6、7月間2度到溫男北屯、北區住處縱火，造成溫男父親、兒子因此燒傷。台中地院近日審結，賴女、溫女分別被依殺人未遂罪嫌判處6年6個月、6年徒刑。

判決指出，賴女與溫男交往，不過2人交往期間發生400萬元債務糾紛，分手後，溫男疑似以此要脅，要求賴女「做牛做馬」，甚至連行蹤都要控制，完全把她當成是傭人。賴女不甘受辱，急迫想重獲自由，於是找來新歡彭姓女子合謀縱火。

2人商討對策後，賴女先是在6月間假借方便外出，向溫男拿取其北屯區住處大門的磁扣，並將磁扣交給彭女。同月26日深夜，賴女又假藉買消夜為由前往溫男住處，並在確認溫男在家後，於隔日凌晨與彭女會合，由彭女將汽油潑灑在溫男住處門外地墊，接著用打火機點火。

事發當時，火勢猛烈，溫家瞬間遭烈焰吞噬，造成溫父臉部、手腳受有二度燒燙傷，而溫男兒子也因吸入濃煙而嗆傷，所幸消防人員及時趕到滅火，才沒釀成重大傷亡。

賴女事後得知計謀沒有得逞，且溫男還搬家到北區一處公寓，於是再度與彭女謀議前往縱火。一直到7月8日深夜，賴女再次確認溫男與其子在家後，以同樣手法前往縱火，但被鄰居發現，彭女嚇得來不及放火便逃離現場，連裝有汽油瓶的背包都來不及拿走。

警方事後循線將2女帶回，但2人均否認殺人犯意，但法院在審理期間調查發現，2女在犯案前還上網搜尋，「慢性毒」、「什麼東西無色無味有毒」、「甲苯中毒」、「簡易炸彈製作方法」、「如何製作汽油彈」等，法官因此不採信2女，最終將賴、彭2人分別依法判刑6年6個月、6年。全案可上訴。